Januártól indul a kórházak hálózatának átalakítása, a parlament elfogadta a reformtörvényt

A koalíciós képviselők szűk többséggel - 76 igen szavazattal - elfogadták a fekvőbeteg-ellátás reformját, januártól elkezdődhet a kórházak kategorizációja. A Sme rodina egységesen ellenezte a törvényjavaslatot, de így is megvolt a szükséges számú igen. A reform elindítása egyben azt is jelenti, hogy az egészségügybe több mint egymilliárd euró uniós támogatás is érkezhet.