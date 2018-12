Januártól új alpolgármestere lesz Füleknek

Újévtől Fülek alpolgármesteri tisztségét új személy tölti be. Kerekes Lászlót az alpolgármesteri székben a helyiek által sokéves városi képviselőként és az FTC elnökeként ismert Visnyai Attila váltja fel.

Agócs Attila polgármester a Füleki Torna Club eddigi elnökét, Visnyai Attilát választotta helyetteséül. „Rátermett vezéregyéniségnek tartom őt. Rátermettségét már sokszor bizonyította a sportolóink vezetőjeként. Ugyanakkor úgy vélem, hogy a város javára tudja majd kamatoztatni az eddigi rendőri karrierjét is“ - hangsúlyozta ki a polgármester.

Visnyai Attila 1995-től állt a szlovák rendőrség szolgálatában, először mint a rendőrőrs tagja, majd mint a bűnügyi rendőrség alkalmazottja. Több mint 15 éve a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal, a későbbiekben Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) tagja. „A munkám mindig a súlyos bűncselekmények felderítésére irányult. A rám váró új tisztség nagy változást jelent számomra. Nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, ugyanakkor nagy tisztelettel viseltetek iránta“ - mondta a jövendő alpolgármester. A kinevezésére csak az új évben kerül sor, mivel éppen telik a NAKÁ-nál a korkedvezményes nyugdíjba vonulásának ideje.

Amint azt tovább elmondta, az új tisztségében is szeretné kamatoztatni az eddigi tapasztalatait. „Elsősorban a közrend területe lesz a gondjaimra bízva, vagyis a térfigyelő kamerarendszer, a városi rendőrség és a polgárőrség. De az előző alpolgármester számomra újnak számító, például az energetika területét érintő agendáját is átveszem“ - tette hozzá. Az FTC elnökének székét sem hagyja el. „Az év elején azonban új választások lesznek, s majd meglátjuk, hogy maradok-e a következő választási időszakban. A sport területén azonban mindenesetre továbbra is aktív maradok.“ - zárta szavait.

(-)