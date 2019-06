A jányokiak maradtak az V. ligában

A hodosiak, ahogy erről már tájékoztattuk olvasóinkat, mindezt azzal tetézték, hogy még a nyugat-szlovákiai IV. liga délkeleti csoportjából is távoztak, s az V. liga déli csoportjába jelentkeztek.

„Nálunk olyan vélemény is elhangzott, hogy vágjunk be, próbáljuk ki a IV. ligát. A kísérletezésnek nem láttuk értelmét, eldöntöttük, hogy maradunk az V. ligában. A jókaiak felkerülésével, az illésházaiak visszalépésével gyarapodott a presztízscsaták száma. A szurkolókat elsősorban a szomszédvárak csatái érdeklik, sok ismerőst láthatnak az ellenfelek mezében. A derbiken a nézőszám is emelkedik. Ezek olyan érvek, melyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni”