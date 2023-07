Japán újabb szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben

Japán újabb szankciókat jelentett be pénteken Oroszországgal szemben, megtiltva ezúttal az elektromos járművek exportját Oroszországba.

Fotó: TASR/AP

A gazdasági, kereskedelmi és ipari minisztérium pénteki bejelentése értelmében augusztus 9-től exportkorlátozás alá esnek az 1900 köbcentiméteresnél nagyobb hengerűrtartalmú motorral felszerelt és a hibrid járművek is.

"Több mint egy év telt el, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, mi pedig bővítjük az exporttilalom alá eső termékek körét" - tudatta a tokiói tárca. Hozzátették, hogy Japán ezzel az Európai Unió és az Egyesült Államok által elrendelt büntetőintézkedéseket követi. A minisztérium arról is beszámolt, hogy exporttilalmi listára került az acél is, valamint olyan műanyagtermékek és elektronikai alkatrészek, amelyek katonai célokra is felhasználhatóak.

Japán már korábban elrendelte az orosz természetes és jogi személyek vagyonának befagyasztását az országban, emellett megtiltott minden olyan exportot, amely az orosz hadsereghez köthető szervezetekhez irányult, és leállította az építőipari és mérnöki szolgáltatások exportját is Oroszországba.



MTI