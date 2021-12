Japán űrturistát szállít Oroszország a nemzetközi űrállomásra

Több mint tíz év után szállít ismét Oroszország űrturistát a Nemzetközi Űrállomásra: Maezava Juszaku japán divatmilliárdos és asszisztense, Hirano Jozo szerda reggel útnak indult a világűrbe a Szojuz MSz-20 űrhajón Bajkonurból.

Az űrhajó, fedélzetén a két űrturistával és Alekszandr Miszurkinnal, a Roszkoszmosz állami űripari vállalat űrhajósával, várhatóan közép-európai idő szerint 15 óra 41 perckor kapcsolódik az űrállomáshoz.

Maezava és a fotós-filmproducer Hirano, aki azt tervezi, hogy filmre veszi a "küldetést", 12 napot tölt az űrben és várhatóan december 20-án tér vissza a Földre.

"Meg akarom nézni a Földet az űrből. Meg akarom tapasztalni a súlytalanság élményét. Kíváncsi is vagyok, hogyan fog megváltoztatni a világűr, milyen leszek az utazás után" - mondta keddi sajtótájékoztatóján a milliárdos, aki divatáru-kereskedésből tett szert a Forbes magazin által 2 milliárd dollárra becsült vagyonára.

Maezava egy százas listát is összeállított arról, hogy miket szeretne kipróbálni az űrben a legegyszerűbb napi dolgoktól a szórakoztató tevékenységeken át a komolyabb feladatokig. Ezekről be is számol majd a YouTube-on.

Oroszország eddig hét civilt juttatott fel az űrállomásra. Charles Simonyi kétszer is járt ott, legutóbb, 2009-ben pedig Guy Laliberté kanadai üzletembert szállították az ISS-re. A Space Adventures amerikai vállalat szerint egy-egy ilyen utazás 50-60 millió dollárba kerülhet.

A 46 éves Maezava egyébként Elon Musk SpaceX vállalatának első magánutasai között 2023-ban a Holdat készül megkerülni. A milliárdos arra a repülésre a magáé mellett még nyolc helyet bérelt ki.



MTI