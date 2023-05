Jaroslav Spišiak: Vannak olyan pártok, amelyek nem akarják rács mögé küldeni a bűnözőket

Márciusban mindenkit meglepett, amikor a Progresszív Szlovákia (PS) bejelentette: Jaroslav Spišiak korábbi országos rendőrfőkapitány csatlakozik a párthoz, és képviselőjelöltként indul a szeptember 30-i parlamenti választáson. Azt állítja, bűnüldözői múltjának nem fordít hátat, éppen ellenkezőleg: új rendszert és politikai hátteret akar nyújtani a rendőrségnek. Vajon hajlandó volna kompromisszumot kötni a Hlasszal? Lesz-e belügyminiszter? Miért irányíthatta a rendőrséget Norbert Bödör a Smer-kormányok idején? Támogatná vagy sem a könnyű drogok legalizálását? A politikussá lett Jaroslav Spišiakot többek között ezekről a témákról is kérdeztük. INTERJÚ

Márciusban bejelentette, hogy a PS színeiben fog politizálni. Mi vitte rá arra, hogy politikusi pályára lépjen, és miért éppen a PS mozgalmát választotta?

Véleményem szerint a közhangulat Szlovákiában egyre rosszabb irányba fordul. Egyre hangosabbak a demokrácia ellenzői, és nem a fejlett nyugati világ felé haladunk. Ez nagyon zavar, emiatt gondoltam úgy, hogy tenni kéne ellene valamit, megfelelő irányba terelni a közvéleményt, és megvédeni a demokratikus intézményrendszert.

Miért érzi úgy, hogy veszélyben van a demokrácia?

A legnagyobb felelősség elsősorban az ellenzéket, abból is a Smert és a Republikát terheli. Az ő propagandájuk okozza, hogy az emberek nagy része szerint ma már a Nyugat a rossz, az Európai Uniót, a NATO-t lassan ellenségnek állítják be. Ez nem jó irány az ország számára, és úgy gondolom, hogy csak a politikában lehet tenni ez ellen. Amikor pedig megszólított a Progresszív Szlovákia, hogy segítenék-e nekik a biztonságpolitika és az igazságügy területén, igent mondtam.

Csak a PS kereste meg? Magyar pártokból nem kapott ajánlatot?

Nem, tőlük soha nem kaptam felkérést.

Csak azért választotta a PS-t, mert ők szólították meg, vagy van más, ideológiai oka is annak, hogy velük működik együtt?

Ideológiailag is egyetértek szinte mindennel, ami a PS elvei közt szerepel, de nem is ez a fontos. Fontosabbnak tartom, hogy a PS többségében fiatalokból áll, és én úgy érzem, hogy esélyt kell adni nekik arra, hogy döntsenek a sorsukról, hogy beleszóljanak az ország irányításába.

A lévai járásbeli Nagyölvedről származó Jaroslav Spišiak 59 éves, rendőri karrierjét 1988-ban mint utcai járőr kezdte Dunaszerdahelyen. Miután 1995-ben elvégezte a Rendőrakadémiát, tovább dolgozott a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányságon, ahol 1998 decemberében járási igazgatónak nevezték ki. Az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosságot követő időszakban országos ismertségre tett szert, 2001-től 2006-ig országos rendőrfőkapitány-helyettesként és egyben országos bűnügyi igazgatóként dolgozott - posztjáról az első Fico-kormány belügyminisztere, Robert Kaliňák hívta vissza. Ezután a civil szférában a Slovnaft biztonsági főnökeként helyezkedett el, majd 2010-ben újra egyenruhát öltött, amikor Daniel Lipšic belügyminiszter országos rendőrfőkapitánynak nevezte ki őt. 2012-ben a Radičová-kormány bukása után újra Róbert Kaliňák váltotta le, és visszatért a Slovnafthoz, ahol azóta is dolgozik. 2023. március 29-én jelentette be, hogy belép a Progresszív Szlovákia (PS) mozgalomba, és a liberális párt színeiben indul a szeptember 30-i parlamenti választáson.

Eddig teljesen szakmai karriert futott be, a rendőrségen belül eljutott a legmagasabb szintre, most pedig a Slovnaft biztonsági főnöke. Nem jelent majd ezekhez képest túl nagy váltást a politika?

A rendőrszakmát az alapoktól a legfelső szintig ismerem, és pontosan tudom, hogy mikor és miben van szüksége a rendőrségnek a politikára. A politika a háttértámogatást nyújtja, és ha ez nincs, a rendőrség el van veszve. Ezt láthattuk mostanában is, amikor a legjobb rendőröket maffiózóknak nevezték, és szinte senki nem védte meg őket a politikai szereplők közül. Azt szeretném megadni politikusként a rendőrségnek, amit én hiányoltam a politikusoktól rendőrként. Persze a sok rossz mellett voltak pozitív tapasztalataim is.

Még bűnügyi főigazgató koromban megkérdezte tőlem a belügyminiszter, hogy mire van szüksége a rendőrségnek, hogy hatékonyabb legyen a szervezett bűnözéssel szemben. Mondtam, hogy szükség volna törvényt hozni a fedett nyomozók, vagyis a "rendőrügynökök" bevetéséről, javasoltam a Speciális Ügyészség és a Speciális Bíróság megalakítását, az „együttműködő vádlott” intézményét, és ezeket mind sikerült is megvalósítani. Na, erre van szüksége a rendőrségnek.

Viszont amikor a politika ilyen javaslatokat nem támogat és meg sem kérdezi, hogy mire lenne szüksége a rendőrségnek, az komoly problémát okoz. Jó példa erre a 363-as paragrafus kapcsán kialakult helyzet. Igor Matovič talán meg is akarta szüntetni, de nem tehette, mert Boris Kollár nem engedte neki.

A Progresszív Szlovákia eddig még nem vett részt a politikai harcban, nem sározódott be, nem kellett kompromisszumokat kötnie. Ezért gondolom azt, hogy rájuk építhetem a jövőbeli elképzeléseimet. Úgy érzem, hogy ezeket teljes mértékben támogatják.

Viszont ha kormányozni akarnak, hamarosan nekik is kompromisszumokat kell kötniük, hiszen mindenképp szükségük lesz koalíciós partnerre is. Most a felmérések szerint a Hlas nélkül nem tudnak majd kormányt alakítani. Ön elképzelhetőnek tartja az együttműködést a Hlasszal?

Szerintem az is egy kicsit torzítja a demokráciát, a választási rendszert, hogy most előre meg kell mondani, ki kivel hajlandó kormányt alakítani. Ez szerintem akadályozza a tényleges politikai küzdelmet. Így úgy néz ki, mintha nem arról szólna a kampány, hogy a Progresszív Szlovákia hogyan képzeli el az ország irányítását, milyen javaslataik vannak. Emellett természetesen vannak olyan elvek, amiben nem tudunk kompromisszumot kötni, és vannak olyanok, ahol tudunk engedni. De elsősorban a választónak kell eldöntenie, hogy kiben bízik meg.

Ne arról beszéljünk, hogy kivel igen és kivel nem, mert ez csupán megtévesztés.

Viszont azt vállalja, hogy biztonságpolitikai kérdésekben nem hajlik kompromisszumra senkivel, még a Hlasszal sem?

A jelenlegi helyzetben ott tartunk, hogy maffiózóknak nevezik a legjobb rendőröket. Ilyenkor nem nagyon lehet kompromisszumokat kötni. Például egyeseknek szúrja a szemét a Speciális Ügyészség tevékenysége. Ez az intézmény már a kezdetekkor sem abban a formában alakult meg, ahogyan szerettük volna, majd többször is gyengítették a jogköreit. Ráadásul Štefan Harabin, az első Fico-kormány igazságügyi minisztereként teljesen meg akarta szüntetni, mert látta, hogy még ebben a meggyengített formájában is túlságosan hatékony.

Most peidg vannak olyan pártok, amelyek még ezeket a jogköröket is gyengítenék. Ők tényleg nem akarják, hogy a nagy volumenű szervezett bűnözés fel legyen derítve, és a bűnözők a rács mögé kerüljenek.

Két hónapja kezdődött a politikai karrierje, de azóta nem nagyon hallottunk önről. Mi történt az eltelt időben, hogyan folyik az együttműködése a PS-szel?

A PS egyik alapelve, hogy át kell alakítani a szlovákiai politikai életet. Nem szabad a jelenlegi szinten hagyni, amikor a politikusok csak mocskolni tudják egymást. Mi saját tervekkel, programmal akarunk bemutatkozni, azzal akarjuk meggyőzni az embereket. Most a programon dolgozunk, ami nemsokára elkészül. Ebből kiderül majd, mit kínálunk Szlovákiának, hogyan akarjuk átalakítani az országot. Egy átfogó, a társadalom minden területére ható programról van szó.

Dél-Szlovákiából származik, Dunaszerdahely mellett, Nagyudvarnokban él. Politikusként ezt a régiót is képviselni fogja, vagy inkább csak a saját szakterületével, az igazságüggyel és a biztonságpolitikával foglalkozik majd?

Az én feladatom a párton belül a biztonságpolitikai koncepció kialakítása, az államigazgatás reformja - alapvetően minden terület, ami a belügyminisztériumhoz tartozik. Emellett a jogérvényesítéssel is én foglalkozom, ami még ennél is szélesebb területet ölel fel, ide tartoznak a titkosszolgálatok, az ügyészség és a nemzetbiztonsági hivatal is. Ezeknek az intézményeknek ugyanis szimbiózisban kellene működniük. Nem elég átszervezni a rendőrséget, ha nincs átszervezve az ügyészség, vagy nincs megreformálva a büntetőjog. Egy olyan koncepción dolgozom, amiben a rendszer részei egymással szinkronban működnek. A rendszer feladata pedig az, hogy meggátolja a bűnözést, és ha valamit nem tud megakadályozni, azt fel tudjuk deríteni, és az elkövetőket bíróság elé tudjuk állítani.

Bizonyos szinten eddig is köze volt a politikához, az utóbbi években Roman Mikulec belügyminiszter tanácsadója volt, a rendőrség szervezeti átalakításában vett részt. Mennyit sikerült véghezvinni ebből a reformból?

A rendőrségi reform első fázisa befejeződött, ez a rendőr-főkapitányság átalakítását jelentette. Új irányokat, új tevékenységeket, új szervezeteket alakítottunk ki a 21. század igényeinek megfelelően. Erre azért van szükség, mert változik a bűnözés, változik a felderítés, változnak a módszerek, és ehhez hozzá kellett alakítani a rendőrség struktúráját, a rendőri munka koncepcióját. Ez megtörtént. Hátra van még a rendőrség területi szerveinek átalakítása, hogy a bűnüldözés hatékonyabb legyen. Sok rendőrőrs van olyan helyen, olyan településen, ahol nem indokolt a jelenlétük, azt ma már nem igényli a biztonsági helyzet. Vannak viszont olyan helyek, ahol több rendőrre lenne szükség, mert ott ez lenne indokolt.

Azt akartuk elérni, hogy ott legyen elég rendőr, ahol szükség van rájuk, és olyan képzettségű rendőrök legyenek ott, amilyenekre szükség van.

Ha nyomozókra van szükség, akkor nyomozóból legyen több. Ha közlekedési probléma merült fel, akkor közlekedési rendőrből legyen több, és így tovább. De a reformnak ezt a részét már nem tudtuk megvalósítani. Az ilyen átalakítás ugyanis azzal jár, hogy néhány helyen meg kell szüntetni bizonyos rendőri pozíciókat, és más helyen kell ezeket újjáépíteni. Ez nem csak matematika, emberekkel kell dolgozni, és ez nem volt könnyű a mostani helyzetben. Előbb itt volt a COVID, majd jött a háború, a menekültek, ezeknek a problémáknak a megoldása fontosabb volt, mint a szervezeti átalakítás. A folyamatos kormányválság sem segített, egy ilyen reform nyugodtabb helyzetet igényel. Bíztunk benne, hogy a 2023-as év már nyugodtabb lesz, januárban el is akartuk kezdeni, de 2022 végén megbukott a kormány.

Hogyan értékeli az előző belügyminiszter, Roman Mikulec munkáját? Ő volt az a miniszter, akit az ellenzék a leghangosabban bírált, legtöbbször próbált meg leváltani.

Ezeknek a leváltási kísérleteknek az oka nem a belügyminisztériumban volt. A kormányválságokról, a koalíción belüli feszültségekről nem a belügyminiszter tehetett. Ő tényleg meg akarta valósítani ezeket a reformokat, csak objektív okok miatt ez nem sikerült. Emellett azt is látni kell, hogy még soha egyik belügyminiszter alatt sem ért el a rendőrség olyan komoly eredményeket, mint most.

A felderített korrupciós ügyekre gondol?

A korrupciós ügyekre, a szervezett bűnözés elleni fellépésre. Ez a belügyminiszter az „ország hőse” lehetne, hiszen az ő irányítása alatt érte el a rendőrség ezeket az eredményeket. Olyan bűncselekményeket derítettek fel, olyan embereket ítéltek el, ami néhány éve még lehetetlennek tűnt.

Senki sem gondolta például, hogy a speciális ügyész egyszer börtönbe kerülhet.

A belügyminisztert azzal az ürüggyel támadták, hogy politikai pereket készít elő, a politikai ellenfeleit akarja leültetni. Pedig ezek nem politikai ügyek, ebben nincs semmi politika, ez sima bűnözés. Szerintem ez volt a valódi oka annak, hogy olyan gyakran megpróbálták leváltani Roman Mikulecet.

Mit tart a belügyminiszter legnagyobb hibájának?

Talán azt, hogy keveset kommunikált. Szerintem a miniszternek az is a feladata, hogy elmagyarázza, mit miért csinál. Az ellenzék támadta a kormányt, de a koalíció részéről erre nem érkezett megfelelő válasz, nem volt semmi, ami ellensúlyozta volna az ellenzéki támadást, senki sem próbálta elmagyarázni, hogy az ellenzék miben téved, miben hazudik.

Ez a kormány úgy állította be magát, hogy ő a korrupcióellenes harc bajnoka. Nevezhetjük a kormány politikáját célszerű, korrupcióellenes politikának?

Ezen a területen csak a rendőrség és a Speciális Ügyészség tette megfelelően a dolgát. Az ellenzék pedig politikai motivációról, politikai üldöztetésről beszélt, és nem volt politikai erő a másik oldalon, ami ezt megcáfolta volna.

Ezzel a közvélemény tájékoztatása félrecsúszott, sokan elhitték, hogy itt tényleg az '50-es évekre emlékeztető politikai perek folynak.

A PS liberális pártként valószínűleg felveti, és akár a programjába is beilleszti a drogpolitika liberalizációját, akár a könnyű drogok legalizálását is. Ön volt rendőrként tud ezzel azonosulni? Mennyire tartja ezt jó irányba való elmozdulásnak?

Soha nem egyeznék bele abba, hogy a kábítószereket legalizáljuk. Ez a politikai alapelvem.

Egy dolog a legalizáció, de a másik dolog az, hogy milyen mértékben kell büntetni a drogfogyasztókat.

Erre megoldást kell találni. A drogokkal való kereskedelemnek mindenképpen bűncselekménynek kell maradnia, ezt a büntetőtörvénykönyvnek megfelelően kell büntetnie. De az nem fogadható el, hogy egy kisebb mértékű drogos bűncselekményért az elkövető, akár egy egyszerű fogyasztó, tíz évig terjedő büntetést kapjon. Az teljes anomália, hogy a Kuciak-ügyben az egyik vádlott csak nyolc évet kapott azért, mert egy ügyész ellen merényletet tervezett.

Aki egy ügyésznek, a Speciális Ügyészség egyik ügyészének az életére tör, mégha csak kísérlet formájában is, az csak 8 évig terjedő büntetést kap, de aki egy-két adag marihuánát tart a zsebében, azt mondjuk 10 évre ítélik.

Ez egyáltalán nincs rendben így, ezen módosítani kell a bűncselekmény társadalmi veszélyességének megfelelően.

Azt el tudná fogadni, hogy egyes drogok kis mennyiségű birtoklása csak szabálysértés legyen, ne bűncselekmény?

Nem. Nem lenne elég szabálysértésnek minősíteni, most úgy vélem, meg kell maradnia legalább vétségnek, ami a legenyhébb bűntetti besorolást jelentené, a legalacsonyabb büntetési tétellel.

Térjünk vissza a a rendőrséghez, mégis ez az ön fő profilja. Az utóbbi évek arról is szóltak, hogy a rendőrségen belül harc folyik, a NAKA ellen nyomoz a rendőrség belső ellenőrzése és viszont. Normális ez? Hogyan lehetne ezt megszüntetni?

Ezt nem lehet megszüntetni, nem is kell, mert ha ez nincs, akkor rossz az egész rendszer. Amikor a Mečiar-kormány vagy a Fico-kormány irányította az országot, akkor nem voltak rendőrségi belharcok. Akkor meg volt szabva, hogy mit szabad, mit nem, meddig mehet el a rendőrség. A nyomozók, a vizsgálótisztek nagyon nem is mentek tovább a kötelezőnél, érezték, milyen ügyekkel nem szabad foglalkozni, mert akkor probléma lesz. De amikor szabad kezet kap a rendőrség, amikor csak a büntetőtörvénykönyv alapján, bizonyítékok alapján dolgozik, akkor bárki ellen gyűjthet bizonyítékokat. És most a nyomozások nem állnak le csak azért, mert politikailag kényes helyzeteket érintenek. Ha a jó úton vagyunk, mindig vannak ilyen belső harcok, ilyen a világ. Van szervezett bűnözés, vannak befolyásos emberek, akik úgy érzik, hogy a rendőrség túlságosan messzire ment. Ezeknek a struktúráknak vannak kapcsolatai a rendőrségen belül is, és ezt kihasználva megpróbálják megakadályozni a hatékony munkát. Ez így van mindenhol a demokratikus világban.

Ebből keletkezik az úgynevezett „rendőrháború”. Ilyen mindig is volt, ha a rendőrség olyan helyen, olyan ügyben kezdett nyomozni, ami a politikának, az alvilágnak, vagy a befolyásos embereknek nem tetszett.

A végeredményen látszik, hogy milyen erők vannak a rendőri szerveknél, az ügyészségen, és milyen erők álltak föl a másik oldalon. Amikor esetleg a titkosszolgálat vagy a rendőri belső ellenőrzés együttműködik, és úgy néz ki, hogy meg akarja akadályozni a hatékonyabb munkát. És ha még a politikusok egy része, az ellenzék is mögéjük áll, akkor nagy hatást tudnak gyakorolni. Csak jogilag nem tudják ezt érvényesíteni, látjuk, hogy a vádlottakat a bíróság végül elítéli. A jog, az igazság szempontjából ez így helyes. Viszont a közvéleményt képesek befolyásolni ezek az erők, amik azt állítják, hogy káros ez a hatékony rendőrmunka. Ezzel a kommunikációval akarnak választást nyerni és elérni, hogy a rendőrség többet már ne tudjon ilyen hatékonyan fellépni a „védett”, befolyásos emberek ellen.

Akkor ön szerint a rendőrségi belharcot vagy küzdelmet igazából a politika, az ellenzék erősíti fel, és ezért tűnik ez az egész problematikusnak?

A smeresek szinte hetente tartanak sajtótájékoztatót. De miért sajtótájékoztatókon mondják a véleményüket? Miért nem a bíróságon? Miért nem a bíróságon akarják tisztára mosni magukat? Miért a közvéleményt akarják befolyásolni? Hiszen ha egyszer ártatlan vagyok, és ezt be tudom bizonyítani, akkor minél előbb a bíróság elé akarok kerülni, hogy a bíró döntse el, hogy én nem vagyok bűnös.

Több mai ügy koronatanúi volt rendőrök, akik egymás ellen vallottak. Ilyen általános volt a korrupció a rendőrségen belül? Ezzel magyarázható az, hogy Bödöréknek ilyen hatásuk volt a rendőrségre, amikor Tibor Gašpar volt az országos rendőrfőkapitány?

Igen. Vegyünk egy példát: a járási rendőrfőnök azt akarja, hogy a barátjának „intézzen el” valamit valamelyik beosztottja, mert ő maga ezt nem teheti meg, valakit meg kell kérnie rá. Megkéri tehát a beosztottját, aki „megoldja a problémát”. A beosztott semminek nem örül jobban, mint egy ilyen kérésnek, mert tudja, ha a felettese ilyet kér tőle, akkor ő is megteheti ugyanezt, mert a főnök már nem szólhat rá egy ilyen jellegű dolog miatt. És ez így megy egészen a legfelsőbb vezetésig.

A rendőrök tudják, hogy a főnök kivel barátkozik, kinek az ügyeit intézi, vagy esetleg miért fékezi a nagyobb volumenű vizsgálatokat.

És akkor a becsületes rendőr ebben a rendszerben „öncenzúrával” dolgozik, tudja, ha most belekezd egy nagyobb ügybe, akkor őt fogják megbüntetni. Büntetni ugyanis a legegyszerűbb. Mert az a rendőr, aki tényleg becsületesen végzi a dolgát, hibát is követhet el, olyan bonyolult a jogrendszerünk. És akkor állandó ellenőrzésnek, vizsgálatoknak, anonim feljelentéseknek van kitéve. Kétszer is meggondolja, hogy tegyen-e valamit, amikor azt látja, hogy aki nem csinál semmit, az is ugyanolyan fizetést kap, mint ő.

Az a legszörnyűbb, hogy sok rendőrnek jobban tetszik, ha nem kell komolyabb ügyekkel foglalkozniuk, nem kell belekötniük komolyabb bűnözőkbe, magasabb polcon ülő emberekbe, mert minek: így is, úgy is megkapja a fizetését. Ahol azonban nem akadályozzák a rendőrséget, ahol a felettes nem akar semmit elintézni senkinek, ott az egyszerű rendőr sem mer semmit „intézni”, mert a főnöke képes őt ellenőrizni, és szükség esetén tiszta lelkiismerettel felelősségre vonhatja.

Hogy látja ebben a jelenlegi rendőrfőkapitány, Hamran István szerepét? Ő elég sokszor kiül az újságírók elé, és próbálja elmagyarázni a helyzetet.

Ő a rendőrfőkapitány, és neki rendőrfőkapitányként kötelessége megvédeni a rendőröket, akiket szerinte jogtalanul támadnak. A sajtótájékoztatóin bemutatja, hogy a rendőrei ellen – bizonyíthatóan – jogellenes eljárások folynak. Ma már bírósági döntések mondják ki, hogy a NAKA nyomozói ellen zajló eljárás indokolatlan, ennek ellenére ezek mégis tovább folynak.

És ezt a rendőrfőkapitánynak kell elmondania?

Nem a rendőrfőkapitánynak kellene, de ha más nem mondja el, akkor muszáj neki megtenni ezt. Talán kívülről úgy nézhet ki, hogy politikai álláspontot képvisel, mert az ellenzéket cáfolja, de ez nem politikai állásfoglalás. Ezek rendőrszakmai vélemények, nem politikai állásfoglalások. Ő csak elmondja, hogy a rendőrei ellen folynak bizonyos eljárások, amik mintha furcsa módon törvényellenesek lennének.

Van olyan megegyezés ön és a PS között, hogyha olyan helyzetbe kerülnek a választások után, akkor ön lesz a belügyminiszter?

Ilyen kérdésekről még nem esett szó, arról nem beszéltünk, hogy ki milyen pozícióba kerülne a választás után. Most a politikai program megalkotása a legfontosabb, mindenki a saját szakterületén próbálja a legcélszerűbb programjavaslatot előterjeszteni. Ezzel akarjuk megszólítani a választókat. Most nem az a lényeg, hogy ki lesz miniszter vagy ki nem lesz miniszter.

Az sem téma, hogy ki hányadik helyet kapja a választási listán?

Most folyik a lista alakítása. Ez is aszerint zajlik, hogy ki milyen szakszerű ötleteket hoz a programba, milyen javaslatokkal tud előállni.

Azt sem lehet tudni, hogy ön benne lesz-e az első húszban vagy az első harmincban?

Most arról még egyáltalán nincs szó, hogy ki milyen pozícióba kerül.

Hogyan látja a politikai jövőjét? Nem olyan embernek tűnik, aki ha ellenzékben lesz a PS, akkor ellenzéki képviselőként ott fog ücsörögni a parlamentben.

Nem azért szálltam be a politikába, hogy bekerüljek a parlamentbe, és csak ott üljek. Én azért vállaltam ezt, hogy a Progresszív Szlovákia olyan pozíciót szerezzen a választáson, hogy kormányalakító tényező legyen. Így tudnánk csak megvalósítani azokat a terveket, amikről most beszéltünk. Ez a cél.

Lajos P. János