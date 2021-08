Járt-e a borospincénél szervezett titkos kupaktanácson Kaliňák? "Nem járok pincékbe, mert dohányos vagyok" -védekezik az exminiszter

Egymás után tartóztatta le a rendőrség a korábbi befolyásos funkcionáriusokat, akik közül sokan vizsgálati fogságban várják a bírósági eljárást. Most már a politikai élet képviselőit is sorra idézik be kihallgatásra a hatóságok.

Fotó: TASR

A Szlovák Nemzeti Bank elnöke, Peter Kažimír után csütörtökön Robert Kaliňák, a Smer belügyminisztere is vallomást tett a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségen, ahol tanúként a Tisztítőtűz fedőnevű ügyben volt jelenése. Ez az az eset, ahol a zsaruk maffiahálózata, az exfőzsaruval, meg Norbert Bödör oligarchával az élen a Smer pártot szolgálhatta úgy, hogy az akkori ellenzéki politikusok - például a mostani pénzügyminiszter, Igor Matovič, vagy Andrej Kiska korábbi államfő - után nyomoztak illegálisan. A befolyásos személyekből álló kupaktanács legalább 2012-től működött, és arra törekedtek, hogy a politikai küzdelem során olyan előnyöket biztosítsanak maguknak, amelyek bebetonozzák a hatalmukat. A felmerült gyanú miatt tavaly novemberben tartóztatták le a korábbi országos rendőrfőkapitányt, Tibor Gašpart és néhány exkollégáját, akiket azzal vádolnak, hogy valójában nem Szlovákia érdekeit tartották szem előtt, hanem a tavaly nyáron hűvösre tett Bödör, a Smerhez köthető nyitrai oligarcha utasításai szerint jártak el.

Kaliňák elutasítja ezeket a vádakat, mert szerinte a rendőrségen belül nem létezett ilyen szervezett csoport. Ennek ellenére csütörtökön négy órán át tartották bent a zsaruk. Miután kiengedték őt, nem eresztette bő lére, miről faggatták bent a rendőrök, annyi azonban kiderült, hogy egy - a nagytapolcsányi járásbeli radošinai borospincénél tartott -találkozó szóba került. Erről a Bödör köreihez tartozó találkahelyről a rendőrséggel együttműködő Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság bűnügyi hivatalának korábbi vezetője beszélt, ahol felbukkant Dušan Kováčik, a letartóztatott speciális ügyész is. A radošinai borospincére mellesleg a Smer kormányzása idején súlyos támogatásokat fizettek ki.

Kaliňák tavaly már elismerte a Sme lapnak, hogy járhatott a tárgyalt pincénél: "Ez lehetséges, nem tudom ezt cáfolni. Nyugodtan mondjuk azt, hogy jártunk Radošinában, de semmiféle titkos értekezleten". Csütörtökön már kissé óvatosabban nyilatkozott, mondván: "Én borospincékbe alapvetően nem járok, mert ott normális esetben nem lehet dohányozni, és tudják, én dohányos vagyok". Azt a véleményét azonban elismételte, hogy Tibor Gašpar volt a legjobb országos rendőrfőkapitány.

A mostani kihallgatás során a rendőrök viszont nem firtatták néhány korábbi állami tisztségviselő "bérkiegészítésének" hátterét. Erről a fura "intézményről" a Pénzügyi Hatóság korábbi főnöke, a zsarukkal szintén együttműködő František Imrecze vallott, aki arról beszélt, hogy amikor évekkel ezelőtt megkínálták az állami funkcióval, jelezte, hogy a versenyszférában sokkal jobban keres. De kitaláltak erre a helyzetre egy megoldást, egyfajta bérkiegészítést: "Kaliňák elküldött Jozef Brhel után, hogy egyezzek meg egy évi 200 ezer eurónyi bérkompenzációról" - mondta Imrecze a Plus jeden deň hírportál szerint. Ilyen kiegészítésról a már említett Makó is beszámolt, akinek Bödör havi 10 ezret perkált le a háromezres hivatalos fizetése mellé. "Ez képtelenség" - reagált erre a volt belügyminiszter, aki szerint erre még a zsaruk sem kérdeztek rá. A smeres expolitikus azt mondja, már több ízben hívták őt be kihallgatásra, de azt nem akarta elárulni, mit akartak tőle a hatóságok. "Jézusom, sok mindent, hiszen majdnem minden héten jártam (kihallgatásra). Nem emlékszem már" - védekezett a rosszemlékű miniszter.

(Sme)