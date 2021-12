Játékok, korlátok nélkül? Igen!

A konzolosok közösségének egy része az XBOX játékokra, másik része a PS-en elérhetőkre esküszik. De nem is igazából az a kérdés számukra, hogy hol, mi érhető el, inkább az, hogy melyik konzol a kényelmesebb, a megszokottabb a számukra. Játékokat tekintve nagyon sok az átfedés, de persze azért megvannak mindkét oldalon az exkluzív megjelenések is. És vannak olyan lehetőségek is, melyek biztosítják, hogy ne egyesével kelljen megvenni az összeset.

Hol jelennek meg a játékok?

A legtöbb fejlesztő cég számára az a legjobb, ha mind XBOX-ra, mind pedig PS-re, és természetesen PC-re is megjelenjen. Így tudják maximalizálni a profitot, és talán így is a legegyszerűbb egy-egy játék köré igazi kultuszt kialakítani. Ezzel lehet elérni a legtöbb gamert, a legtöbb elhivatott vásárlót.

De emellett vannak úgynevezett XBOX exkluzívok, illetve PS exkluzívok is. Ezek azt jelentik, hogy csak az egyik vagy a másik platform szerelmesei számára elérhetőek. Ha az XBOX-ot fejlesztő Microsoft felvásárlásait nézzük, akkor sok fejlesztő stúdió is az ő égiszük alatt folytatja. Olyan jól hangzó nevek is, mint például a Bethesda.

Ha folytatjuk a gondolatmenetet, akkor könnyen elképzelhető, hogy a közeljövőben számos A listás játék érkezhet majd exkluzívként a platformra. Ez pedig óriási előnyt jelenthet a PS-sel szemben. Nézd meg a CodeGuru XBOX játék kínálatát, mert most is számos kiváló, akár online is játszható van köztük. Nézz szét, rendeld meg és élvezd a játékmenetet!

XBOX játékok: több mint 100 egyszerre!

Ha még nem ismered, akkor épp itt az ideje, hogy megismerkedj a Game Pass-szel. Ez gyakorlatilag egy előfizetés, melyet akár havonta is megújíthatsz, vag megvásárolhatod előre egy évre is. A lényege, hogy kb. egyetlen játék áráért kapsz hozzáférést több mint százhoz!

Óriási játékválasztékhoz kapsz hozzáférést, csak rajtad múlik, hogy mennyire tudod kihasználni. Minden műfaj képviselteti magát a csomagban, így bármilyen típusút is szeretsz, azt itt meg fogod találni. És aki azt hinné, hogy csak B kategóriásak vannak benne, nagyot téved! Óriási nevek is belekerültek már a csomagba, ami ráadásul minden hónapban frissül. Mindig jönnek újabbak, és régiek közül van, amik kikerülnek. Így van lehetőség arra, hogy mindent kipróbálj, ugyanazzal az előfizetéssel.

Játssz a barátokkal online!

A játékélmény már a konzolok megjelenésével is hatalmas volt. De a mai világban már ennél sokkal több lehetőségünk is van arra, hogy jól érezzük magunkat. Társaságban is akár, méghozzá úgy, hogy ki sem mozdulunk a négy fal közül.

Épp erre nyújt tökéletes megoldást az XBOX Live Gold előfizetés! Ha erre előfizetsz (például a CodeGurunál a fenti linken), akkor máris élvezheted az online játék élményét. Beszéljetek össze a haverokkal, játsszatok egy FIFA bajnokságot, versenyezzetek egyet a Forma 1-gyel. Bármelyiket is válasszátok, garantálom, hogy kiválóan fogjátok érezni magatokat!

(PR-cikk)