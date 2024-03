Javult a hulladékszelektálás mértéke Komáromban

A hulladék harmadát szelektálták a tavalyi évben a komáromiak. Nemcsak a környezetükért tettek a lakosok, de jelentős spórolást is eredményez a nagyobb arányú hulladékválogatás, ami segít az egyre növekvő kiadásokat mérsékelni. Egy lakos átlagosan közel 500 kilogramm hulladékot termelt, a lakosok által befizetett illeték messze nem fedi a valós kiadásokat.

2023-ban Komáromban 15 283 tonna szemét termelődött, egy lakos átlagosan 487 kilogramm szemetet termelt. Ez némileg kevesebb, mint az előző években, különösen a koronavírus elején volt nagy a hulladék mennyisége.

Jó hírnek számít, hogy tavaly jelentősen csökkent az izsai szeméttelepen lerakott kevert (válogatlan) hulladék mennyisége. 2023-ban 9 560 tonna hulladékot vittek ki Izsára Komáromból, ami 1719 tonnával kevesebb mint a megelőző évben és 3060 tonnával kevesebb mint két évvel korábban.

Ugyancsak jó hír, hogy több mint 5 ezer tonna hulladék szelektálva volt, Komárom város szelektálási mutatója elérte a 33,554 százalékot, ami jelentős javulás a korábbi évekhez képest. Korábban ilyen magas arányt még nem sikerült a városnak elérnie. A jövőben az önkormányzat szelektálás további javulását reméli, mivel egyre többen használják a gyűjtőudvart és a tavaly novemberben megnyíló komposztálót is egyre látogatottabb. 2023-ban két hónap alatt 328 tonna zöld hulladékot adtak le az új komposztálóba, amely éves szinten 2240 tonna zöld hulladékot is fogadni képes. Nem csak ingyen veszik át a lebomló hulladékot a komáromi laksoktól, de a későbbiekben ingyen vihetnek komposztot is a kertjükbe.

Két éve került bevezetésre a konyhai hulladék külön elszállítása is, amelyből a tavalyi évben 314 tonnát gyűjtöttek a komáromiak. Itt még nagy tér van a javulásra, amennyiben többen bekapcsolódnak, hiszen a kidobott hulladék jelentős része konyhai, biológiailag bomló hulladék. Ez a hulladéktípus energia termelésére is alkalmas, így a jövőben komoly lehetőségeket is rejt, ami mérsékelheti a kiadásokat.

Pozitív előrelépés, hogy egyre többen adják le szakszerűen a gyűjtőudvarban az elhasznált elektromos eszközöket, amelyeket tilos a kukákba dobni, vagy a konténerek mellé rakni. Emelkedik a leadott használt olajok mennyisége is. A gyűjtőudvarban az építkezési hulladékon kívül minden hulladékfajta leadása díjmentes.

A hulladékgazdálkodásra költött kiadások egyre magasabbak, mivel egyre több új előírásnak kell megfelelni és a szolgáltatás (begyűjtés, szállítás, lerakás) költségei is jelentősen növekedtek. Tavaly 2,1 millió eurót költött erre a célra a város, amely fokozatos emelkedést jelent, hat év alatt az összeg közel megduplázódott. Mivel jövőre újabb szigorú előírásoknak kell megfelelni, ezek a kiadások a következő években is nagy mértékben emelkedni fognak.

Különösen bosszantó az illegális lerakatok mennyisége és az arra fizetett összegek. Rengeteg pénzt költ az önkormányzat a kukatárolók mellé lerakott hulladék begyűjtésére is, ami az egyik legnagyobb kiadással jár. Az elmúlt 5 évben az illegális lerakatok elhordására 728 ezer eurót költött a város a közös kasszából. Mivel ez az összeget sok más dologra is lehetett volna fordítani, így a hanyag szemetelők ennyivel rövidítették meg a többi komáromi lakost.

A hulladékgazdálkodás kiadásait tekintve az egy lakosra eső átlag kiadás 2023-ban 67,2 euró volt. Mivel az egy lakosra eső éves illeték 32 euró volt, így ez azt is jelenti, hogy az önkormányzat lakosonként 35 euróval (összesen közel 1,1 millió euróval) járult hozzá a kiadásokhoz a közös kasszából. 2024-ben a hulladékért fizetett illeték Komáromban 39 euróra emelkedik (a kiadások is emelkednek - infláció, minimálbér stb.), ami még mindig az alacsonyabb összegek közé tartozik a környező városokhoz viszonyítva. Egyes városok a központi előírásokra hivatkozva az teljes kiadás összegét teríttetik meg a lakosokkal. Vannak városok, ahol 70-80 vagy akár 100 eurót fizetnek a lakosok, kifizetve a hulladékelhordás teljes költségét.

Az egyre jobban kiépülő körülmények mellett a legfontosabb, hogy a lakosok részt vegyenek a szelektálásban és segítsenek visszaszorítani a felelőtlenül szemetelőket (kukatárolók mellett). A kiadások a jövőben biztosan tovább emelkednek, de a javuló szelektálás segíthet mérsékelni az növekedést. Manapság már azok a kételyek is eloszlottak, hogy a szétválogatott hulladékot összeöntik, mivel külön cég végzi a kevert és a válogatott hulladék elszállítását. A hulladék szelektálás mértékének emelkedése már az idei évben is jelentős spórolást hoz a városnak, enyhítve az árak emelkedését.

Komáromban a hulladék kezelése mellett jelentős pénzcsomagot költött a város a körülmények javítására. Elkészült az új gyűjtőudvar (350 ezer euró), beindult az új komposztáló (1,4 millió euró) kukatárolók felújítására csak tavaly 250 ezer eurót költött a város.



(kn)