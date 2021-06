„Jazzes nyár lesz, sok lesz az improvizálás” – ismertették Komárom nyári programját

Az Egressy Béni Városi Művelődési Központ sajtótájékoztató keretén belül számolt be a nyári tervekről és programokról, amelyeket a város önkormányzatával, a Lehár Társulással és a Matica házzal együtt szerveznek.

Az eseményen részt vett Klement Terézia, a Lehár Polgári Társulás alapító elnöke, Lakatos Róbert, a VMK igazgatója, Keszegh Béla, a város polgármestere és Jozef Černek, a Dramaťák és a Slovenskí rebeli társulatok rendezője.

A bevezetőben leszögezték, hogy a helyi kultúrának az Egressy Városi Művelődési Központ nem a konkurenciája szeretne lenni. A cél az együttműködés és a koordináció annak érdekében, hogy a kulturális programok a lehető legszervezettebben történjenek, lehetőleg ne egymás átfedésével. A város bővelkedni fog a kulturális programokban a nyári időszakban.

„Komárom idén nyáron kulturális fővárossá alakul át”

- kezdte a sajtótájékoztatót Lakatos Róbert, a művelődési ház vezetője.

Mint mondta, jelenleg a cél bepótolni mindazt a kimaradást, amit a pandémia okozott. A városi művelődési központ általában zárva tart a nyáron, ennek most a fordítottja következik be.

Új kezdeményezés is napvilágot lát, az ún. Jazzpiknik, aminek keretén belül minőségi zenére és borokra számíthatnak a látogatók. A fesztivál szeptember 3–4. között zajlik majd.

Jozef Černek hozzátette, a színjátszás is beindult, már két előadási is bemutattak a korlátozások enyhítése óta. Kiemelte, az elmúlt időszakban a kultúra szenvedett a legtöbbet és Komáromban fontos az összefogás – hiszen egy kultúrával rendelkezünk, két nyelven. A Rebeli társulat legújabb előadásában a magyar nyelv is szerephez jut a szlovák mellett.

A Komálom gyerkőcfesztivál a gyereknapon csak korlátozott formában zajlott, viszont augusztus 29-én remélhetőleg a hagyományos módon rendezik meg a Tiszti Pavilon udvarában, illetve az amfiteátrumban.

Keszegh Béla leginkább a várható felújításokról és munkálatokról szólt, amelyeket a kultúra minőségének javítása érdekében tervez a város.

„Nagyon jó volt, hogy a Matica házban és a VMK-ban is teszteltek, de örülünk, hogy végre rendeltetésszerűen használhatjuk a termeinket”

– jelentette ki a polgármester.

Kiemelte az együttműködés és összetartás fontosságát, amire szerinte a járványidőszak legnehezebb időszaka is rámutatott.

Többek között felújításra kerül a Tiszti Pavilon lelátója, ami 20 000 eurós beruházásnak indult, viszont a munkálatok megkezdése után kiderült, az amfiteátrum állapota rosszabb, mint azt elsőre gondolták. Így a keret 35 000 euróra módosult. Továbbra is fontos cél a VMK környékének rendbetétele, az egykori étterem átalakítása kamarává, ahol bábelőadások is lehetnek a jövőben.

Hangsúlyt kapott az augusztus 28-i Szent István-napi ünnepség, ami eddig csak koszorúzásból állt Szent István szobránál, most viszont a VMK-ban folytatódik majd tovább az esemény, melyre a Szőttes táncegyüttes és az Esszencia zenekar is műsorral készül. Ezen kívül gyerekprogramok is várják majd a legkisebbeket.

(ha)