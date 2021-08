Jé! Két sampon között ott lapul 50 ezer euró! Olajozottan csusszantak a kenőpénzek az előző kormány idején

A Pénzügyi Igazgatóság egykori igazgatója augusztus eleji kihallgatása során bevallotta, hogy egy korrupció ügybe keveredett. Lenka Wittenbergerová elmesélte a rendőröknek, hogyan jutott hozzá egy 50 ezer eurós pénzcsomaghoz Michal Suchobától, akinek a cége az adóhatóság "udvari" beszállítójaként tevékenykedett.

Fotó: TASR

A Vámszedő fedőnevű ügy szálait még javában bogozza a rendőrség, és egyre több információ lát napvilágot az esettel összefüggésben. Amit viszont már régebb óta tudunk, az az, hogy meghaladja a 65 millió eurót is a Pénzügyi Igazgatóság (FS) informatikai rendszereinek beszerzésével kapcsolatos előnytelen szerződések összege. Most a legújabb idevágó híreket az Aktuality szállította és ennek a főszereplője az a Wittenbergová, aki 2018 szeptemberében František Imreczét váltotta a FS igazgatói posztján.

A történet ott kezdődik, hogy az információs technológiában utazó vállalkozó, Suchoba, valamint Imrecze régi haverok voltak. Imrecze távozását követően Wittenbergerová is együttműködött az üzletemberrel, aki részletesen beszámolt a zsaruknak arról, miként került hozzá egy pénzzel teli szatyor.

Hivatalos volt egy találkozóra Duna partján felhúzott Riverpark nevezetű lakóparknál. Aztán arról értesült, hogy ott nem csupán a Imreczével fut össze, hanem az FS-nek IT-rendszereket beszállító cég irányítójával is. Állítólag ezen kissé csodálkozott, mert

nem volt szokványos, hogy cégvezetőkkel tartsa a kapcsolatot, főleg nem a munkahelyén kívül. De Imrecze megnyugtatta őt, hogy nem munkáról van szó. És milyen igaza volt!

Ezen a találkozóan aztán Suchoba barátnőjének fodrászszalonjáról beszélgettek, meg az ott használt remek samponokról, hajkondicionálókról és tisztító arcmaszkokról. Erről a "megbeszélésről" egy ajándéktáskával távozott, telepakolva hajápolási kozmetikummal. Elmondása szerint így utólag azt sem tudja pontosan, kitől vette át a szatyrot. De abban biztos, hogy nem esett szó semmiféle hálálkodásról az addigi munkáért, sem pedig a jövőbeni együttműködésről. A Pénzügyi Igazgatóság akkori vezetője még csak nem is sejtette, hogy a piperecikkek között egy vaskos boríték is lapul. "Csak másnap vettem észre, hogy a táskába pénzt is tettek, de Imreczét nem hívtam fel és a pénzt megtartottam" - áll Wittenbergerová vallomásában. Ezt a magatartását most már hibának tartja, de azt állítja, hogy az elfogadott összeg semennyire sem befolyásolta az adóhatóság ügyeivel kapcsolatos döntéseit.

Wittenbergerová két esztendeig állt az FS élén, aztán a Peter Pellegrini-kormány távozását követően Eduard Heger mint pénzügyminiszter hívta vissza őt az adóhatóság éléről tavaly nyáron. 2020-ban, nem sokkal a parlamenti választások előtt azonban még aláírt egy 50 millió eurós titkos szerződést az Alison nevű céggel.

Imrecze szerint Suchoba fontosnak tartotta a jó kapcsolatok ápolását Wittenbergerovával, és jelezte, hogy az FS főnökét ő maga fizeti ki. Rajta kívül Imrecze biztatására még az FS két munkatársának - Denisa Židovának a Kornélia Černának - is adott pénzt, de ehhez nem fűlött annyira a foga, mert úgy tartotta, hogy Černát a Smerhez közeli vállalkozó köre, azaz Jozef Brhelék "intézik".

A Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) munkatársai augusztus elején vették őt őrizetbe Wittenbergerovát, akit aztán a kihallgatása után szabadon is engedtek. Brhel pedig február elejétől ül vizsgálati fogságban.

(Aktuality)