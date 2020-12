Jean-Michel Jarre virtuális koncerttel jelentkezik szilveszterkor a párizsi Notre-Dame-ból

Szilveszter éjjel virtuálisvalóság-koncerttel jelentkezik Jean-Michel Jarre a párizsi Notre Dame székesegyházból. A rádióban, tévében és közösségi médiában közvetített ingyenes koncert 23 óra 25 perckor kezdődik és éjfél után ér véget.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A 72 éves művész a VRrOOm virtuálisvalóság-startup közreműködésével hozza létre az újévi előadást, amely a Welcome to the Other Side (Üdvözlünk a túloldalon) címet kapta. A műsort a France Inter rádiócsatorna, a BFM Paris tévécsatorna közvetíti, továbbá élőben streameli a Facebook és a YouTube.

A párizsi Notre-Dame-székesegyház 2019-ben súlyosan megrongálódott a tetőszerkezetében pusztító tűz miatt. A felújítás alatt álló katedrálisban karácsonykor énekelt először ismét a templom kórusa.

Jean-Michel Jarre az év utolsó napján virtuálisvalóság-koncertjének háttereként használja a katedrálist. A 45 perces műsorban a zenész virtuális avatarja jelentkezik be a templomból egyebek mellett Electronica című albumának számaival. A művész közben valójában a Notre-Dame közelében egy stúdióban lesz.

"A virtuális valóság (VR) ma olyan szerepet tölt be az előadóművészetben, mint amilyen annak idején a mozi megjelenése lehetett a színházhoz képest. Hiszek abban, hogy a VR a jövő, az előadóművészet egy önálló ága"

- fogalmazott az elektropop úttörője.

Jarre nyáron egy zenei fesztiválon már adott egy VR-koncertet Párizsban.

A művész 40 évvel ezelőtt, Oxigen című albumával szerzett magának nemzetközi hírnevet.

(MTI)