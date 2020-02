JEEP - szerelem első látásra

Milyen tapasztalattal rendelkezik a gépjármű-értékesítésben és miért döntött úgy, hogy az FCA csapatát erősíti?

Már jelentős időt töltöttem el a szlovákiai gépjárműpiacon, s immáron 20 éves tapasztalattal rendelkezem gépkocsik forgalmazásával, - Rostás Zsolt vagyok a Dunauto DS autókereskedés FCA csoportjának új értékesítési vezetője. Az általunk jelenleg árusított márkák - Fiat, Alfa Romeo, Jeep és FIAT Professional haszongépjárművek - a messzemenőkig megfelelnek vevőink igényeinek, mind esztétikai, minőségi, gyakorlati és speciális szempontból következetesen kielégítik klienseink elvárásait.

A négy említett márkából, mégis melyikkel tudott legjobban azonosulni, melyik áll a legközelebb önhöz?

Az általunk forgalmazott márkák közül a Jeep váltott ki belőlem azonnal, ahogy megláttam és kipróbáltam, egy számomra nagyon kellemes, bizsergő érzést, amire rögvest rávágja az ember – szerelem első látásra.

Röviden összegezné a JEEP márka történetét, előnyeit, érdekességeit valamint modelljeit!

A legrégebbi terepjáró gépkocsi márka könnyű, négy kerék-hajtású gépjármű a II. világháborúban és az utána következő években nagy népszerűségre tett szert, s elődje lett minden ilyen típusú gépkocsinak. A „dzsíp” szó az idők folyamán köznevesült és most már a terepjáró gépjármű szinonimájaként is használatos. Az évek során az eredeti Willys Jeepnek sok utódja készült el, ezt a vonalat a Wrangler típus viszi tovább - egy fantasztikusan letisztult, minden igényt kielégítő új modellel a WRANGLER RUBICON-nal, valamint szintén a tavalyi évben megújult és legújabb technológiákkal felszerelt JEEP modellekkel a GRAND CHEROKEE, CHEROKEE, COMPASS és RENEGADE terepjárócsaládokkal is bővült a márka kínálata. A Jeep jellegzetes stílusjegyei, legfőképp a szögletes karosszéria, a szögletes sárhányók és a „frontgrill”, azaz a bordás hűtőrács azonban mind a mai napig visszaköszönnek szinte mindegyik Jeep modellen. A hűtőrács amúgy azóta szintén levédett márkajeggyé vált.

Emlékszik valami különleges esetre, élményre, pályafutása során?

Hát igen, igazán most ami eszembe jut az egy tesztvezetéssel kapcsolatos élményem, amikor még egy másik márkánál dolgoztam, túllőttünk a célon egy vásárlómmal és a vártnál nehezebb terepre tévedtünk és ahogy mondani szokták - négy kereket lecseréltük két lábra, úgy távoztunk a helyszínről… Ez egy Jeeppel nem fordulhat elő, higgyék el, tudom miről beszélek, mivel szerencsénkre egy arra áthaladó vadász Jeep Wranglerrel mentett ki minket a sártengerből.

Tisztelettel várjuk Önöket járműveink megtekintésére, kipróbálására, módszertani bemutatására és előre is örülünk a közös együttműködésnek!

Az FCA csapata

Elérhetőségeink:

Fő út 35, 929 01 Dunaszerdahely

tel.: +421918795919

(PR-cikk)