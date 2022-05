Jégkorong-vb - Kiestek a csehek is, a címvédő találkozik az olimpiai bajnokkal a döntőben

A címvédő kanadai válogatott 6-1-re legyőzte a cseh csapatot a finnországi jégkorong-világbajnokság szombati második elődöntőjében, ezzel bejutott a vasárnapi fináléba, ahol a házigazda, olimpiai aranyérmes együttessel találkozik.

Fotó: AP/TASR

A csehek eddig is remekeltek emberelőnyben, és a 8. percben most is ilyen körülmények között szereztek vezetést. Közvetlenül a szünet előtt azonban a rivális is betalált. A második harmadban jött a kanadai henger, 3 perc 19 másodperc alatt három gól született, ebből kettő létszámfölényben.

A csehek a záró játékrészben újabb két gólt kaptak, közben pedig büntetőt rontottak.

Eredmények:

elődöntő:

Kanada-Csehország 6-1 (1-1, 3-0, 2-0)

korábban:

Finnország-Egyesült Államok 4-3 (1-1, 2-1, 1-1)

vasárnap:

a 3. helyért: Egyesült Államok-Csehország 14.20

döntő: Finnország-Kanada 19.20

(MTI)