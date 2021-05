Jégkorong-vb: Külföldi nézők is lehetnek keddtől Rigában

Külföldi hokirajongók is részt vehetnek a rigai jégkorong-világbajnokság mérkőzésein, ha epidemiológiailag biztonságos országokból érkeznek a lett fővárosba, és igazolni tudják a koronavírus elleni oltottságukat - jelentette be a 16 csapatos elit-vb szervezőbizottsága.

Fotó: TASR

A vonatkozó listán jelenleg a vébérésztvevők közül Nagy-Britannia és Finnország szerepel.

Eddig a lettek sem látogathatták a meccseket, a helyzet két nap múlva változik: a rigai kormány csütörtöki döntése értelmében a koronavírus-járvány miatt eddig zárt kapuk mögött zajló mérkőzésekre keddtől mehetnek be azok a szurkolók, akik - legalább 14 napja - megkapták a védőoltást, vagy igazolni tudják, hogy már korábban átestek a betegségen. A személyre szóló belépők tulajdonosainak szigorú szabályokat kell betartaniuk, például egyáltalán nem vehetik le maszkjukat az ülőhelyükön. Maximálták a nézőszámot is: az Arena Rigába 2660 drukkert engednek be meccsenként, a másik csarnokba, az Olimpiai Sportközpontba pedig 1058-at.

A kormánydöntés előtt a lett parlament múlt csütörtökön járult hozzá, hogy a védőoltással rendelkezők vagy a betegségen már átesettek a helyszínen tekinthessék meg a vb meccseit.

A múlt pénteken elrajtolt világbajnokság jövő vasárnap zárul.



MTI