Jégkorong-vb: Svájctól is kikaptak a szlovák hokisok

A szlovák jégkorong-válogatott 3:5-ös vereséget szenvedett Svájc együttesétől a jégkorong-világbajnokság szerdai játéknapján, a negyedik fordulóban. A svéd válogatott szétlövéssel legyőzte a házigazda finneket.

Fotó: TASR

A szlovákok kétszer is egyenlíteni tudtak, de aztán a svájciak elhúztak két góllal. Az utolsó harmadban egy gólra felzárkóztak Craig Ramsey védencei, de a végén hiába hívta le a kapust is, egyenlíteniük már nem sikerült, sőt a svájciak ötödször is betaláltak. A szlovák válogatott így harmadik vereségét szenvedte el a vébén.

A tamperei B csoportban a rendes játékidő 2-2-es döntetlent hozott, a hosszabbításban nem esett gól, a szétlövésben az egyetlen sikeres rávezetést Emil Bemström mutatta be, így a svédek az ő találatával nyertek északi riválisukkal szemben. A házigazda finneknek ez volt az első vereségük a tornán, a svédek sikerükkel továbbra is veretlenek.



Világbajnokság, Finnország, 4. forduló:

A csoport (Helsinki):

Svájc-Szlovákia 5-3 (1-1, 2-1, 2-1)

Franciaország-Olaszország 2-1 (0-1, 0-0, 1-0, 1-0) - hosszabbítás után

Az állás: 1. Svájc 12 pont/4 mérkőzés, 2. Kanada 9/3, 3. Dánia 6/3 (11-8), 4. Németország 6/3 (8-8), 5. Franciaország 5/4, 6. Szlovákia 3/4, 7. Olaszország 1/4, 8. Kazahsztán 0/3



B csoport (Tampere):

Svédország-Finnország 3-2 (0-1, 2-0, 0-1, 0-0, 1-0) - szétlövéssel

Norvégia-Ausztria 5-3 (1-1, 2-1, 2-1)

Az állás: 1. Svádország 11 pont/4 mérkőzés, 2. Finnország 10/4, 3. Egyesült Államok 5/3 (8-7), 4. Norvégia 5/4 (11-14), 5. Csehország 4/3, 6. Lettország 3/3 (5-8), 7. Ausztria 3/3 (8-12), 8. Nagy-Britannia 1/3



MTI