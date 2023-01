Jelenleg több gyógyszerből van hiány, mint a járvány idején bármikor

Szlovákiában jelenleg nagyobb a gyógyszerhiány mint a járvány idején - állítja az ország legnagyobb internetes gyógyszertára a MojaLekáreň.sk.

Fotó: TASR

A polcokról főleg a köhögés elleni és a lázcsillapító gyógyszerek, továbbá az antibiotikumok hiányoznak.

Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének elnöke szerint a magas vérnyomás ellen használt gyógyszerekből és bizonyos szemkenőcsőkből is hiány van. Szerinte több esetben is előfordult, hogy a páciensnek újra meg kellett látogatnia az orvosát, hogy írjon fel új gyógyszert, mivel a régiből éppen hiány volt.

Ondrej Sukeľ, a Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) elnöke azt is problémának tekinti, hogy az olyan receptre kapható gyógyszereket, mint az antibiotikum, Kínából és Indiából kell behozni. Szerinte Európa ezen a téren lehetne önellátóabb.

Helena Nevečeřalová, a MojaLekáreň.sk PR menedzsere szerint jelenleg több gyógyszerből van hiány, mint a kovid idején bármikor. Az online gyógyszertár ezért korlátozásokat is bevezetett. Nevečeřalová azt is elmondta, hogy amíg a járvány alatt kevés gyógyszerből volt egy rövid ideig hiány, most sok gyógyszer nincs a polcokon, és azt sem lehet megjósolni, hogy ez az állapot mennyi ideig fog eltartani.



(noviny.sk)