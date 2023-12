Jelentkezett egy édesanya, akinek lányát szintén zaklathatták a parchovanyi iskolában

Már lassan két hete annak, hogy a 15 éves Roman leugrott a parchovanyi (Tőketerebesi járás) alapiskola tetejéről, és így vetett véget az életének. Az eset azóta is foglalkoztatja a társadalmat, különös tekintettel az iskolai zaklatások kezelésére, és Roman szülei már korábban is jelezték, hogy az intézmény falain belül nem az első ilyen esetről van szó, sőt, az ilyesmit rendszerint elhallgatják. Most viszont a Pluska.sk írt egy édesanyáról, akinek ugyanide járt a lánya, és szintén megélt olyan dolgokat, ami kimeríti az iskolai zaklatás fogalmát.