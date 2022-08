Jelentkezett önnél a Covid e tünete? Vigyázzon, mert komoly probléma állhat mögötte!

Egy gyakori tünet, amely a koronavírussal fertőzött embereket sújtja, valójában a csendes gyilkos korai jele lehet.

Illusztrációs felvétel (Pexels)

A szaglás elvesztése a vírussal megfertőzött emberek körülbelül egyötödénél fordul elő. Tanulmányok kimutatták, hogy 20 covid-fertőzött emberből egy végleg elveszítheti a szaglás- és ízérzékét (anosmia). Egy új kutatás azonban arra figyelmeztet, hogy a szaglás elvesztése a demencia jele lehet, amelynek leggyakoribb formája az Alzheimer-kór.

A memória elhalványulását okozó betegség az egyik leggyakoribb halálok az Egyesült Királyságban – írja a The Sun. Minden hatodik 80 év feletti embernél diagnosztizálják, de már korábban is elkezdődhet a kialakulása. A tudósok arra jöttek rá, hogy a gyors szaglásvesztés „igazán jó indikátora” annak, hogy mi történik az agyban, beleértve a demencia kialakulásának kockázatát is.

A szagfelismerés fontos szerepet játszik az emlékezésben – emlékezhetünk például egy személyre vagy életünk egy időszakára, ha megérezzük annak jellemző illatát. A tudósok szerint az agysejteket elpusztító fehérjék felhalmozódása az Alzheimer-kór kialakulásában gyakran először a szagláshoz kapcsolódó agyrészekben jelenik meg. Még mindig nem ismert, hogy ez a károsodás valóban az emberi szaglás csökkenését okozza-e.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy azoknál, akiknek nehézséget okoz az ötből négy szag felismerése (borsmenta, hal, narancs, rózsa és bőr), kétszer nagyobb valószínűséggel alakul ki demencia öt éven belül. Egy vitatott 2001-es tanulmány azonban megállapította, hogy a demenciában vagy Alzheimer-kórban szenvedőknél nem kevésbé valószínű, hogy anozmia alakul ki, mint másoknál.

Jelenleg világszerte 57,4 millió demenciában szenvedő ember él – ez a szám 2050-re várhatóan több mint kétszeresére, 152,8 millióra nő.

(čas.sk)