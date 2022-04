Jelentős enyhítés jöhet a járványügyi intézkedésekben, nagy bejelentésre készül az egészségügyi minisztérium

Szlovákia azon néhány ország közé tartozik, ahol még mindig kötelező a maszkviselés beltéren, szerdán azonban nagy bejelentésre készül az egészségügyi minisztérium a járványügyi intézkedések kapcsán, így könnyen lehet, hogy napokon belül mi is megválhatunk tőlük.

Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter (Fotó: TASR)

Április elején törölték az eHranica rendszerében való regisztrációra vonatkozó kötelezettséget, ezáltal a külföldről hazaérkezőknek már nem kell regisztrálniuk magukat. Egyúttal törölték a maszkviselési kötelezettséget is a szabadban, kivételt képeznek azonban továbbra is a szabadban zajló tömegrendezvények. Ugyancsak kötelező a maszkviselés a tömegközlekedési eszközökön is.

Az április elején beharangozott módosítások idején azt ígérték, jelentősebb enyhítésekre a húsvéti ünnepek után számíthatunk. A tvnoviny.sk úgy tudja, Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter tárgyalt a szakértői konzíliummal a kötelező reszpirátorviselés eltörléséről. Részletek egyelőre nem ismertek, a tárca azonban már jelezte, a miniszter a szerdai kormányülés után tájékoztat a járványügyi intézkedések enyhítésének következő fázisáról.

Kollár Richárd matematikus az intézkedések teljes eltörlését szorgalmazza. Kiemelte, mostanra minden új variáns esetében csökkenést tapasztalhatunk, és egy európai országban sincs új járványhullám.

Kollár szerint a reszpirátorok viselésével megvédjük a veszélyeztetett csoportokat, akiknek a megfertőződését csak a következő hullámra toljuk át, a fertőzések lassításával ugyanis csak növeljük annak esélyét, hogy a következő hullám csúcsa nehezen kezelhető lesz. A matematikus szerint éppen ezért azonnal törölni kellene az intézkedéseket.

„Természetesen továbbra is mindenkinek azt javaslom, hogy vegye fontolóra az egyéni kockázatot. Ha veszélyeztetett csoportba tartozik, ne menjen bárba, ne menjen ünnepségre, ez kockázatos környezet. A boltba pedig helyesen helyezzék fel a reszpirátort, az segít megvédeni magukat, hatékony egyéni védőeszköz. Ma már mindenkinek lehetősége van a magatartását szabályozni a kockázatot figyelembe véve. A társadalmat azonban ebben a pillanatban már nem fenyegeti a járvány. Nem tudjuk meddig, de most még így van” – jegyezte meg Kollár, aki természetesen nem zárta ki a járványügyi intézkedések ismételt bevezetését, ha arra szükség lesz.



(tvnoviny.sk/parameter)