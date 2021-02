Jelentősen csökkent a Tirolból való kiutazás a belső határellenőrzések következtében

Mintegy 80 százalékkal csökkent a Tirolból történő kiutazások száma, miután múlt pénteken érvénybe léptek az Ausztrián belül kizárólag e tartományt érintő szigorú kiutazási feltételek - adta hírül szerdán az ORF közszolgálati televízió online oldala két mobilszolgálató aktuális kimutatására hivatkozva.

Mivel Tirol jelenleg a koronavírus dél-afrikai mutációjának legnagyobb gócpontja Európában - 279 esetben mutatták ki eddig a B.1.351 vírusvariánst, és további pozitív eseteket is vizsgálnak -, az osztrák kormány szigorú intézkedéseket hozott múlt pénteken: kizárólag azok léphetnek ki a tartomány területéről, akik 48 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel rendelkeznek. Az intézkedés erőteljes hatását messzemenőkig igazolják a mobilkommunikációs adatok - írja a portál.

Sajtójelentések szerint ezért sem értik a tiroliak, miért volt szükség volt a tartománnyal szemben vasárnap bevezetett német beutazási tilalomra, mely kevés kivételtől eltekintve súlyosan érinti elsősorban a Tirolból Németországba ingázók, másfelől a nemzetközi áruforgalomban részt vevők mindennapi életét. Csak fokozza az osztrák aggodalmakat, hogy Németország március 3-áig meghosszabbította az eredetileg 10 napra tervezett szigorú intézkedést. A Németországba ingázó dolgozóknak péntektől - a negatív koronavírusteszten túlmenően - olyan tanúsítványra is szükségük lesz, melyben a munkáltatójuk igazolja, hogy létfontosságú, úgynevezett "rendszerszintű" munkakörben látnak el nélkülözhetetlen feladatot.

Alexander Schallenberg külügyminiszter szerdán ismét élesen bírálta a német intézkedést az osztrák Kleine Zeitung napilap hasábjain. A tárcavezető hangsúlyozta: "Berlin a határzárral túllő a célon", a Tirollal szembeni intézkedés "életidegen" és elfogadhatatlan. Utalt arra is, hogy nemcsak Ausztria, hanem Luxemburg és Franciaország is aggodalommal figyeli a német eljárásmódot. "Egymásra mutogatni az Európai Unióban értelmetlen. Mi sem tesszük, és kívánatos lenne, ha német szomszédunk is felhagyna ezzel" - tette hozzá a tárcavezető.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 1735 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, ez 308-cal több, mint az előző napi adat. A járvány kezdete óta 437 874 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma 1352, az intenzív kezelésre szorulók 264-en vannak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 30-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 8290-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 415 221.



(MTI)