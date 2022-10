Jeremy Hunt az új brit pénzügyminiszter

Jeremy Hunt volt külügyminisztert nevezte ki pénteken pénzügyminiszterré Liz Truss brit miniszterelnök.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Hunt elődjét, Kwasi Kwartenget Truss péntek délután menesztette.

Felmentésének közvetlen előzményeként Kwarteng nemrégiben hatalmas, 45 milliárd font értékű adócsökkentési programot terjesztett elő, és ezt évtizedek óta példátlan piaci felfordulás követte.

A most pénzügyminiszterré kinevezett Jeremy Hunt a kettővel ezelőtti, Theresa May vezette konzervatív párti brit kormányban töltötte be a külügyminiszteri tisztséget, May elődje, David Cameron kormányában pedig az egészségügyi, majd a kulturális tárca élén állt.

Hunt az előző kormányfő, Boris Johnson távozása utáni vezetőválasztási versengésben Liz Truss első számú riválisa, Rishi Sunak volt pénzügyminiszter egyik legfőbb támogatója volt.

(MTI)