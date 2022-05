Jill Biden szerint Szlovákia gyönyörű ország, amely ugyanazokat az értékeket képviseli, mint az Egyesült Államok (VIDEÓ, FOTÓK)

Zuzana Čaputová államfő hétfőn délelőtt fogadta az elnöki palotában az amerikai first ladyt, Jill Bident.

Fotók: Juhász László, TASR (További képekért kattints a fotóra!)

Jill Biden és Zuzana Čaputová nagyra értékelte Szlovákia és az Egyesült Államok közötti megértést.

"Ebben a gyönyörű országban tett látogatásom során személyesen is meggyőződtem arról, hogy Szlovákia ugyanazokat az értékeket képviseli, mint az Amerikai Egyesült Államok" - írta látogatása emlékére az amerikai elnök felesége az elnöki palota vendégkönyvébe.

"Barátként, partnerként és szövetségesként is osztozunk abban az elhatározásban, hogy segítünk a rászorulókon. Ebben Szlovákia mellett állunk, ahogy az ukrán nép mellett is" - hangsúlyozta a jegyzetben.

"Nagyon örülök a kölcsönös megértésnek és együttműködésnek, és szeretném megköszönni az Egyesült Államok támogatását" - mondta Čaputová az újságíróknak.

Jill Biden kelet-szlovákiai és ukrán ungvári látogatása során szerzett tapasztalatairól is beszélt, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök feleségével találkozott.

"A látottak alapján tudatosítottam, hogy mennyire fontos a háborús agresszió elől menekülő emberek támogatása, akiket szörnyű események sújtottak" - emelte ki.

Az amerikai elnök felesége szombaton délután érkezett meg Szlovákiába. A pozsonyi M. R. Štefánik repülőtéren a szlovák külügyminisztérium vezetője, Ivan Korčok (SaS-jelölt) fogadta őt.

A repülőgépről való leszállás utáni első állomása a meggyilkolt újságíró, Ján Kuciak és menyasszonya, Martina Kušnírová SNP téren található emlékműve volt, ahol virágcsokrot helyezett el, adózva a fiatalok emlékének.

Pozsonyba érkezése után találkozott az Egyesült Államok Nagykövetségének munkatársaival, majd vasárnap Kelet-Szlovákiába utazott.

Kassán találkozott Jaroslav Polaček helyi polgármesterrel és a kassai megyefőnökkel, Rastislav Trnkával is. A buszpályaudvaron felkereste az Ukrajnából menekülők krízisközpontját is. Az anyák napja alkalmából szlovák és ukrán édesnyákkal és gyerekekkel tartott találkozókon is részt vett.

A Vyšné Nemecké határátkelőn találkozott Eduard Heger kormányfővel és feleségével, valamint Roman Mikulec belügyminiszterrel is.

A first lady vasárnap villámlátogatást tett Ungváron, és találkozott az ukrán elnök feleségével, Olena Zelenszkával. Biden és Zelenszka felkerestek egy ungvári iskolát és találkoztak a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült és ott ideiglenesen elszállásolt menekültekkel.

Biden pénteken (május 6-án) kezdte meg négynapos európai körútját az amerikai csapatok látogatásával egy romániai bázison. Mielőtt Szlovákiába indult volna, találkozott Románia First Ladyjével, Carmen Iohannis-szal is. Az amerikai First Ladynek ez a második külföldi útja férje nélkül – a tokiói olimpia után.



(parameter/TASR)