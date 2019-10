Jó dolog lehet Kočner majmocskájának lenni, mert akkor csak úgy befigyelhet 100 ezer euró ajándék

Monika Jankovská tavaly 100 ezer eurót kapott ajándékba, azt viszont nem árulja el, hogy kitől. Jankovská 2012-től egészen a mostani lemondásáig, azaz 2019 szeptemberéig az igazságügyi minisztérium államtitkáraként dolgozott. Ebben az időszakban felfüggesztette a bírói tevékenységét, de bíróként így is be kellett nyújtania a vagyonbevallását. Ez a dokumentum érdekes adatokat tartalmaz.

A bírói vagyonbevallás némileg szigorúbb annál, mint amit a köztisztviselőknek kell benyújtaniuk. A 2018-as évre leadott dokumentuma alapján összesen 100 ezer euró készpénzzel rendelkezett, továbbá befektetési jegyek értékesítéséből további 100 ezer euró bevételt is feltüntetett. A legérdekesebb rész az, amit Jankovská ajándékként jelzett a vagyonbevallásában, ami szintén 100 ezer eurót tett ki. A bevallásból nem derül ki, hogy ez a szép summa kitől származik. Az aktuality.sk hírportál megkeresésére az exállamtitkár nem reagált, ahogy arra sem válaszolt, milyen forrásokból fizette ki a félmillió eurós luxuslakását a pozsonyi vár tövében.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Jankovská, aki az államtitkári posztját másfél hónapja bírói talárra cserélte, Marian Kočnerrel a Threema alkalamzáson keresztül olyan "csip-csup" ügyekről is irogatott, mint a lakhatási tervei. Nem akárhol akarta meghúzni magát, hanem a pozsonyi vár tövében. Ezt a lakásos témát még 2017 végén nyitotta meg kettejük üzenetváltásaiban. "Ismered a Hradný vrch rezidenciát? - kérdezte az akkor még államtitkári posztban levő smeres hátterű politikus. Kočner természetesen tisztában volt vele, Jankovská miről beszél. Fel is tette neki a kérdést, akar-e ott venni valamit? "Nincs elég pénzem rá, csak feltérképezem a helyzetet" - válaszolta Jankovská.

A most már a bírói tisztségéből ideiglenesen felfüggesztett Jankovská jelenleg abban a luxuslakásban lakik a pozsonyi vár tövében, amelyikről vagy két évvel ezelőtt irogatott Kočnernak. A 168 négyzetméteres lakás, amelynek az értéke 500-550 ezer euró az exállamtitkár két fiára van ráírva. Ez az érték viszont magasabb, mint amit a vagyonbevallásában írt, azaz az összesen 300 ezer eurónál. Bár a 2019-es esztendőből már eltelt vagy 10 hónap,

a bírói tanács még nem tudja, hogy Jankovská 2018-as bevallása rendben van-e. Ahogy a testület illetékese jelezte a szlovák lapnak, a dokumentumok feldolgozása még folyamatban van.

Az Állítsuk meg a korrupciót nevezetű alapítvány szakértője szerint a vagyonbevallások ellenőrzésének rendszere "lyukas", hiszen gyakran egymást ellenőrzik a bírók, azért az visszaélésre is alkalmat kínál. Úgy véli, ezt a kontrollt egy független szervezetnek kellene végeznie, ahogy az például Franciaországban is történik.

Jankovská "majmocskás" megnevezése természetesen Kočnertől ered. Tavaly március közepén a nagyvállakozó már tudott arról, Lucia Žitňanskát Gál Gábor váltja az igazságügyi miniszteri bársonyszékben. Akkor azt írta Kočner partnerének, Alena Zsuzsovának: "A nyakamra mászott az a k.va Žitňanská. Bárki kerül a helyére, a minisztériumot Jankovská fogja vezetni. Ő pedig az én majmocskám.”

(aktuality.sk)