Jó eséllyel be vannak oltva azok a főiskolát végzett, dunaszerdahelyi nők, akik szimpatizálnak a Szövetséggel

Minél magasabb valakinek az iskolai végzettsége, annál valószínűbb, hogy felvette a védőoltást, és az emberek döntésére hatással van az is, hogy melyik politikusra hallgat. A nők - a férfiakkal összevetve - inkább szánják rá magukat a vakcinázásra, ahogy ebben a tekintetben a magyarok is tudatosabban viselkednek a szlovákoknál - a Focus ügynökség felmérte az ország lakosságának oltakozási hajlandóságát, amiből sok érdekes dolog derül ki.

Illusztráció (Facebook)

A felnőttekre fókuszáló adatgyűjtés szerint míg a nők 63 százaléka mutatott hajlandóságot arra, hogy elfogadja a tudomány álláspontját és megkapja a védőoltást, a férfiaknál ez az arány csupán 59 százalék. Az ügynökség vezetője, Martin Slosiarik úgy véli, a nemek közötti különbséget az magyarázza, hogy a férfiak inkább támogatják az olyan radikális pártokat, mint a Republika és a Marian Kotleba vezette ĽSNS, amely tömörülések határozottan oltásellenesek. A Focus úgy tudja, hogy az említett pártok szavazóbázisának 70 százalékát férfiak alkotják.

A kutatás azt is megállapította, hogy az egyetemet végzettek körében nagyobb az oltakozási kedv, mint azoknál, akik csak az alapiskolát járták ki.

Az alapfokú végzettségűek 48 százaléka bízik a vakcinában, a középiskolában érettségizettek 58 százalékban, míg a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 75 százaléka oltáspárti.

Ez utóbbi csoportba tartozóknál az a lényegi elem, ahogy kellő kritikával fogadják a beérkező információkat, ami aztán elvezet a végső döntésükhöz.

A szlovákiai magyarok is jeleskednek az oltások felvételével. A felnőtt magyarok 66 százaléka már megkapta a védőoltást, a szlovákoknál ez az arány 61 százalék, a többi nemzetiség egy kalap alá véve meg 53 százalékban van átoltva. Slosiariknak erre is van magyarázata. Szerinte

az itteni magyarokra hatással van az, mi folyik Magyarországon. És az ottani kampány egyértelműbb a szlovákiainál. Mert bár a magyarországi járványellenes intézkedések jóval enyhébbek a hazainál, de a vakcinák jelentőségét Orbán Viktor is kihangsúlyozza, ahogyan az ellenzék képviselői is.

Ezért is kaphatta meg az első oltását a magyarországi összlakosság 64 százaléka (a teljes átoltottság 61 százalék), míg ugyanez az adat nálunk csupán 48 százalék (a teljes átoltottság pedig 43 százalék).

A Dunaszerdahelyi járásban már régóta tapasztalható a magasabb vakcinázottsági arány, ami miatt egészen a lockdown bevezetéséig a Covid-automata alapján – az országban Pozsonnyal egyedüliként – maradhatott a piros sávban. Ebben a "legmagyarabb" régióban az 50 év felettiek beoltottsága csaknem 75 százalékos, ami azt jelenti, hogy közvetlenül Pozsony után ennek a korosztálynak itt a legmagasabb az átoltottsága.

A felmérésből az is kiderült, hogy a védőoltások aránya egyre csökken, minél többen laknak egy háztartásban. Míg az egyedül élők esetében a válaszadók 68 százaléka volt beoltva, addig a kéttagú háztartásban 64, egy háromtagúban 60, egy négytagúban 57 és egy öt - vagy annál több - tagból álló családnál mindössze 52 százalékos a vakcinázottság. A Focus vezetője ennek a miértjét is ismerni véli: szerinte az egy- és kéttagú háztartások magasabb átoltottsága azzal hozható összefüggésbe, hogy jellemzően ezekben a háztartásokban élnek az idősebbek, akik körében magasabb az átoltottság, mint a lakosság többi részében. Az öt- és többtagú családok alacsony átoltottsága viszont azzal is összefügghet, hogy a többtagú családok egyre inkább Kelet-Szlovákiában vannak. Az eperjesi és a kassai régióban pedig átlag alatti a vakcinázási arány.

A vizsgálat kimutatta, hogy az országos oltási adatokhoz hasonlóan Kelet-Szlovákia elmarad az ország többi részétől. A keleti országrészben a felnőtt lakosság mindössze 57 százaléka, Közép-Szlovákiában 61 százaléka, nyugaton pedig 64 százaléka kapta meg a védőoltást. Slosiarik meggyőződése, hogy nem is olyan könnyű megmagyarázni, miért utasítják el többen az oltást keleten, mint nyugaton. De valószínűleg ez összefügghet a jövedelmi különbségekkel. A 801 és 1000 euró közötti nettó havi jövedelemmel rendelkezők csoportjában a válaszadók 54 százaléka vette fel a védőoltást, és a magasabb jövedelműek körében meg egyre emelkedik az átoltottság. Például a havi 1801 euró feletti keresettel bírók már 68 százaléka vakcináztatta be magát.

Komoly különbségek láthatóak a kormánypárti és az ellenzéki pártok támogatóinak körében.

Érdekes módon az injekciózástól a legkevésbé a parlamenten kívülre szorult pártok támogatói tartanak. A tavaly februárban a bejutási küszöb előtt megtorpanó Progresívne Slovensko választói 93 százalékban beoltatták magukat, ahogyan a Szövetséget támogatók 83 százaléka,

valamint a KDH-ra szavazók 81 százaléka is. Az SaS és az OĽaNO drukkerei 72, valamint 73 százalékban nyúltak a vírus ellen leghatékonyabb eszközhöz, a Sme rodinások 68 százalékával szembeen. Ettől még a legnépszerűbb ellenzéki párt, a Peter Pellegrini vezette Hlas tábora is jobb eredményt tud felmutatni a maguk 71 százalékával.

A szélsőséges nézeteket valló Republika (17 százalék) és ĽSNS (15 százalék) ebben a kategóriában egészen alulteljesít, és az SNS szavazóinak is csupán a 30 százaléka szánta rá magát az oltásra. Akik meg nem kívánnak részt venni a választásokon, azok 49 százalékban kapták meg a vírus ellenanyagát, annyian, amennyien a Smer rajongói is.

Slosiarik azt mondja, hogy a pártok szavazóira nagy hatással van a kedvenc tömörülésük vezetőjének hozzáállása. A smeresek tehát nagyban lekövetik azt, amit Fico tesz hónapok óta, azt mondván, hogy bár ő nem oltásellenes, "csak nem adatja be magának", mert szerinte az oltás mögött a gyógyszeripari cégek nyereségvágya húzódik meg.

Érdekes azt is látni, hogy a beoltottak mit olvasnak, azaz milyen forrásokból szerzik a belpolitikával kapcsolatos információkat. Szeptemberi adatok alapján azok az emberek, akik hírportálokat követnek, rádiót vagy tévét néznek, netán nyomtatott sajtót olvasnak, 63-66 százalékban kérték a vakcinát, akik a Facebookot jelölték meg a tájékozódásuk origójának, azok 47 százalékban adatták be maguknak a védőoltást. De még ez is jobb, mint azok a közélet irán alig érdeklődők, akik az információkat a család többi tagjától és a barátaiktól szerezték be. Ennek a csoportnak a beoltottsági mutatója mindössze 38 százalék.

(A DenníkN alapján)