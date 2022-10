Jó időzítés vagy hidegvérű politikai számítás?

Bizonyára ismerős az anekdota – érződik a levegőben az aszfaltszag, közelednek az önkormányzati választások. Első pillantásra ugyan viccesnek tűnhet, de a lényegét tekintve nagyon is szomorú kijelentés, ami sajnos minden egyes önkormányzati választási kampány során a mi városunkra is igaz. Hiszen amit egy négyéves választási időszak alatt nem lehet megtenni, az a választások előtt néhány héttel varázsütésre megtörténik.

A projektdokumentáció, az engedélyezési folyamatok, a közbeszerzés és a projektek tényleges megvalósítása - mindez éppen a választások előtti időszakra van időzítve, gyakran akár a minőség rovására is. Nyilvánvaló, hogy az illetékesek ezt azzal a céllal teszik, hogy azt a benyomást keltsék az lakosokban, hogy az önkormányzat következetesen gondoskodik a jólétükről, és betartja ígéreteit.

Mintha az önkormányzat arra hagyatkozna, hogy a lakosoknak rövid a memóriája, ezért a projekteket közvetlenül a választások előtt kell megvalósítani. A lakos azonban nem birka, és nagyon is tisztában van az ilyen intézkedések célszerűségével.

Említenék egy példát Dunaszerdahely egyik lakónegyedéből, Csukárabonyból. Nevezetesen a Reptér utcai járdát, amely összeköti Sikabony régi részét annak új részeivel, Kertvárossal és Csukárabonnyal. Ezt a járdát nem sokkal a 2018-as önkormányzati választások előtt építették, hosszas lakossági nyomásgyakorlás következményeként. Természetesen ennek a szakasznak a kivilágítására akkor egyáltalán nem gondoltak, annak ellenére, hogy forgalmas és veszélyes szakaszról van szó. Az említett járda pedig ilyen kivilágítatlan állapotban maradt az egész választási időszakban. Dunaszerdahely önkormányzata a költségvetése részeként 2022. II. negyedévére tervezte ezen szakasz megvilágítását. És a valóság? E cikk írásakor itt nem talál semmilyen közvilágítást. És most a lényegre térve: Dunaszerdahely városa 2022. szeptember 29-én nagy hanggal bejelentette, hogy a fent említett útszakaszon megkezdi a közvilágítás kiépítését. Ha ismerős a modus operandi, nem téved. A 2018-as választási kampány megismétlődik. És ahogy ebben az esetben is, így van ez máskor is, amikor azt látjuk, hogy önkormányzatunk szorgalmasan aszfaltoz, rekonstruál, fákat ültet stb. Mindezt célszerűen és feltűnően.

Előre is elnézést kérek, ha ezzel bárkit is megbántok, de az ilyen praktikákat puszta politikai számításnak tartom. Én annak az elképzelésnek a híve vagyok, hogy amikor egy probléma felmerül, azonnal foglalkozni kell vele, nem pedig egy vagy két évvel később, és semmiképpen sem egy választási kampány során, ezzel politikai pontokat szerezve. Az a véleményem, hogy a városban a beruházásokat egyenletesen kell végrehajtani a teljes négyéves hivatali idő alatt, tiszteletben tartva az arányosság és a takarékosság elvét - amelyet egyébként a Reptér utcai járda esetében nem tartottak be, hiszen a járdát és a közvilágítást meg lehetett volna egyszerre valósítani.

A megoldásom a fenti problémára egyszerű: módosítani kell a vonatkozó országos és helyi jogszabályokat úgy, hogy a választások kiírásától a választások napjáig terjedő időszakban az önkormányzat vészhelyzetek és rendkívüli helyzetek kivételével jelentősebb (pl. bizonyos összeg feletti) beruházást ne valósíthasson meg a városban. Csak így biztosítható, hogy az önkormányzati beruházásokkal ne éljenek vissza a politikai harcok keretében.

Tisztelt dunaszerdahelyiek! A fenti bevett gyakorlatok eltörlését eredményező változások már 2022.október 29-én bekövetkezhetnek.

JUDr. Benkovič Boris, önkormányzati és megyei képviselőjelölt

(PR-cikk)