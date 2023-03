"Jó" kis hely lehet ez a Fehéroroszország, tíz év börtönt kapott ott a tavalyi Nobel-békedíjas

Bjaljacki alapította a Vjaszna (Tavasz) emberi jogi szervezetet, amely jogi és pénzügyi segítséget nyújtott a tüntetőknek a 2020-as fehéroroszországi zavargások idején. Most tüntetések finanszírozása és adócsalás miatt ítélték el.

A demokráciapárti aktivista szerint politikai okokból üldözik. Jogvédő csoportok szerint Fehéroroszországban mintegy 1500 politikai fogoly van. Sokukat a 2020-as tüntetések leverése után tartóztatták le, amelyek azután törtek ki, hogy Aljakszandr Lukasenka ismét megnyerte az elnökválasztást, az ellenzék szerint csalással.

