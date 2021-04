"Jó napot, sziasztok!" - magyar és szlovák gyerekekkel haverkodott online Zuzana Čaputová (Videó)

"A projektben résztvevő gyerekekkel volt szerencsém beszélgetni arról, hogyan találhatjuk meg, ami összeköt bennünket, és hogyan tudjuk megérteni és tisztelni azt, amiben különbözünk - olvasható az államfő Facebook-oldalán magyarul is. "A projekt összeköti a szlovák és a magyar gyerekeket, akik közösen oldják meg a különböző nyelvi, frazeológiai, zenei vagy kulináris kihívásokat. A kihívások közös megoldása által nemcsak a magyar gyerekek fejlesztik szlováktudásukat, illetve a szlovák gyerekek ismerkednek magyar barátaik anyanyelvével, hanem mindenekelőtt közösen tanulnak nyitottságot, empátiát, egyenlőséget és együttműködést" - folytatja.

Gratulált és köszönetet mondott a projekt szervezőinek, mivel ahogy ő fogalmaz,

A csatolt videóban Zuzana Čaputová szlovákul és magyarul is üdvözli az online videókonferenciába bekapcsolódott gyerekeket, majd a projekt szervezőitől megtudhatjuk, hogy korábban az effajta kezdeményezés, a különböző anyanyelvű gyerekek összehozása hétköznapinak számított, sőt, az iskolarendszer részét képezte. A szórakoztatóan tanító jellegű online összejöveteleken barátságok születnek, miközben a gyerekek egymás anyanyelvének frázisaival is megismerkedhetnek.

Hallhatunk erre egy példát is, amikor még Zuzana Čaputová is megpróbálkozik annak helyes kiejtésével, hogy "tűkön ülök", ami a szlovák nyelvben hiányzó "ü" és "ö" hangok miatt nem is olyan egyszerű. A szervezők a kezdeményezéssel ilyen módon arra is szeretnék biztatni a gyerekeket, hogy ha még nem is biztosak a helyes kiejtésben, akkor is próbálkozzanak vele bátran.