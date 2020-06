Jobban vannak a vrútky-i iskolai támadás sérültjei

Javul annak az öt páciensnek az egészségügyi állapota, akiket csütörtökön vittek be a turócszentmártoni kórházba a vrútky-i iskolai támadást követően. A TASR hírügynökséget Katarína Kapustová, a kórház szóvivője tájékoztatta hétfőn.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

Kapustová elmondása szerint a tanárnőt a hétvégén áthelyezték az aneszteziológiai és intenzív terápiás (ARO) klinikáról a mellsebészeti klinikára. A sebesült fiút ma vitték át az ARO klinikáról a sürgősségi gyermekklinikára (JIS), itt kezelik az osztálytársát is. A sérült rendőrök a baleseti sebészeti osztályon fekszenek.

A támadásban két ember meghalt, többen megsérültek, köztük gyerekek is.

Az iskola volt diákja betörte a bejárat üvegét, így jutott be az épületbe. Milan Lučanský országos rendőrfőkapitány elmondása szerint az igazgatóhelyettes megpróbálta útját állni, a támadó azonban halálosan megsebesítette őt. Az illető ezután befutott a legközelebbi osztályba, ahol rátámadt a tanárnőre és két gyerekre. A támadót az iskolai gondnok is megpróbálta lefogni annak ellenére, hogy ő maga is megsebesült. A férfit végül lelőtték a rendőrök.



TASR