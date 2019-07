Jobb/rosszabb, avagy salto mortale à la KDH

Vagy mégsem?

De. Viszont van egy másik de is.

A mérsékelt konzervatív választókra Kiska pártja vetette ki a hálóját, méghozzá elég nagy ívben. Érzékelte, hogy a mostani „balosok” (smeresek) és az egyre inkább sátáninak billogozott liberálisok között rés nyílt, s neki ott lehet a helye. Mert máshol meg nincs már hely.

A KDH nem állhatott a jobbszél mellé. Akkor sem, ha akad választóik és az SNS, valamint Kotlebáék között ideológiai metszet. A KDH nem állhatott a Smer mellé sem, hiszen ők az ősellenség. Sőt, az sem lenne Hlina mostani bátor (őrült) lépésénél kisebb rizikó, ha csupán Kiskával mérkőzne.

Maradtak hát a libsik, mint potenciális partnerek. Illetve mint potenciális „nem mindenáron ellenfelek.” És az jó lehet. Szlovákiának, sőt a szlovákiai magyaroknak is.

Miért?

1. Mert emiatt nem erősödnek a szélsőségesek.

2. Mert attól még a KDH egy relatíve stabil középpárt (noha az én ízlésem ennél azért szélebben tartja számon). És a polgári (vagy hasonló jellegű) közép erősödése itt most minden demokrata érdeke.

3. Mert a szélsőségesen bigott, nemzeti extrémizmusra és vallási kirekesztésre vevő keresztényektől talán kissé megtisztul a KDH, ha kockáztat.

4. Mert a KDH ezzel a lépésével lemossa a PS-Spoluról az „extrém liberalizmus” bélyeget. Ilyen szókapcsolatot demokrata ember nem használ, tehát ezt nem demokrata érzelmű politikusok sütötték rá az említett koalícióra. Az ultraliberális sem szép, és nem is állná meg a helyét. De ha egy kereszténydemokrata mozgalom képes megtalálni e csoporttal a közös hangot legalább az intelligens konfliktuskezelés szintjén, akkor ezek a libsik valószínűleg nem is lesznek annyira veszélyesek. És ezt érdemes tudatosítani. Lásd, az általuk támogatott és ultralibsinek titulált elnök asszony is (eddig) annyira normális, hogy az már Szlovákiában szinte nem is normális. Semmi ultra…

És így a Spolu is könnyebben halászhat Kiska sajátjának vélt tavában.

5. Ha minden jól megy, Szlovákia nyerhet pár éven belül egy már végre modern, nyugati országokban teljesen elfogadott liberalizmussal élő kereszténydemokrata pártot. Mert mondjuk a németeknél tényleg nem olyan a kereszténydemokrácia, mint a magyaroknál, lengyeleknél és a szlovákoknál. De tényleg…

6. És mert ez közelebb vihet minket egy normálisabb demokráciához. Amiben a magyaroknak is jobb lesz.

(Persze, csak ha nekik nem a rosszabb a jobb. Mert a halálugrásokra mi is hajlamosak vagyunk…)