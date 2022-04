Joe Biden megköszönte Szlovákiának, hogy átadta Ukrajnának az S-300-as rendszert

Joe Biden amerikai elnök pénteken köszönetet mondott a szlovák kormánynak azért, hogy átadta Ukrajnának az S-300-as légvédelmi rendszert. A TASR hírügynökség a Fehér Ház közleménye alapján tájékoztat erről.

Joe Biden (TASR/AP)

„Szeretném megköszönni a szlovák kormánynak, hogy az S-300-as légvédelmi rendszert Ukrajnának adományozta" - mondta Biden, hozzá-téve, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször személyesen őt kérte erre.

Biden hangsúlyozta, hogy az S-300-as rendszer átadását az is lehetővé tette, hogy Washington Patriot rakétarendszert telepít Szlovákiába, továbbra is szavatolva az ország biztonságát. A Patriot rendszer Szlovákiába telepítését korábban megerősítette Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is.

Az amerikai elnök a Twitteren határozottan elítélte az ukrajnai Kramatorszk vasútállomása elleni rakétatámadást, amelyért Kijev az orosz hadsereget tette felelőssé - jelentette az AFP.

„Az ukrán vasútállomás elleni támadás újabb, Oroszország által elkövetett elítélendő atrocitás a menekülő civilek ellen" – fogalmazott. A támadásban legalább 50 ember, köztük öt gyerek meghalt.

TASR