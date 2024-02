Joe Biden: Putyin egy őrült rohadék. Kreml: Biden hollywoodi cowboynak képzeli magát

Az Egyesült Államok elnöke nem finomkodott, azt állította Vlagyimir Putyinról, hogy egy „őrült rohadék”. Ez a megjegyzés dühös reakciót váltott ki a Kremlből. De amúgy mit is jelent az a szófordulat, hogy crazy SOB, azaz "son of a bitch"?

Joe Biden szerdán egy San Franciscó-i adománygyűjtésen járt, ahol nem fogta vissza magát. Először a magát a múlt héten meghalt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőhöz hasonlító Donald Trump exállamfőt vette célba, kigúnyolva a republikánus ellenfelét, aki valószínűleg indulni fog a novemberi elnökválasztáson.

Az említett kaliforniai eseményen az éghajlatváltozás témája került szóba, és Biden egy rövid kitérőt tett, megjegyezve, hogy a világnak aggódnia kell Putyin folytonos nukleáris fenyegetései miatt.

„Van ez az őrült rohadék fickó, Putyin meg mások, és állandóan aggódnunk kell egy nukleáris konfliktus miatt”,

"de az emberiségre az egzisztenciális veszélyt az éghajlatváltozás jelenti."

A Kremlig is eljutott az amerikai elnök megjegyzése, és Moszkva vissza is szólt Bidennek, mondván, hogy az amerikai vezető egy gyenge kísérletet tett arra, hogy „hollywoodi cowboynak” tűnjön. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint „az, hogy az Egyesült Államok elnöke ilyen nyelvezetet használ egy másik állam fejével szemben, valószínűleg nem sérti Putyin elnököt”. Ugyanakkor az ez lealacsonyítja azokat, akik ilyen szófordulatokat használnak."

Bidenről köztudott, hogy hajlamos eltérni az eredeti forgatókönyvtől a választási adománygyűjtés során, és az elmúlt hónapokban ezeket az informálisabb eseményeket arra használta, hogy bírálja Kínát, a Republikánus Pártot, illetve az Egyesült Államok szövetségesét, Izraelt. Az elmúlt napokban azonban ráerősített Trump kritikájára, különös tekintettel arra, ahogy a republikánus ellenlábasa Putyinhoz viszonyul.

A Biden által használt SOB kifejezés teljes változata úgy hangzik: "son of a bitch", amit magyarul előszeretettel használnak kurafiként, mint a becsmérlő "kurva fia" szókapcsolat összevont, módosult származékát. Ám ez nem túl pontos fordítás.

Biden nem először használta ezt a szókapcsolatot, két éve egy bekapcsolt mikrofon tanúsága szerint egy újságíróra használta azt, hogy „stupid son of a bitch”. Az RTL magyar kereskedelmi televízió akkor egy nyelvészt szólított meg, hogy elemezze ki, mit is jelent ez a kifejezés. A szakértő akkor azt mondta: óvakodna egyértelműen megmondani, hogy önmagában a frázis mit jelent, mert egy szó, kifejezés jelentése mindig filozófiai kérdés. Azt a körülvevő szavak és a beszédhelyzet nagyban befolyásolják. Biden „stupid son of a bitch”-ét szimplán úgy fordítaná: „Ezt a hülyét!” Szerinte ez stílusértékében megfelel annak, amit az angol kifejezés jelent. Igaz, pont a kérdéses „son of a bitch” kifejezést hagyjuk el a magyar verzióból, de a szakértő ezt nem tartja gondnak. „A stupid ebben az esetben nem állhat önmagában, az angol nyelv sajátossága az, hogy követnie kell valamilyen kifejezésnek. És azon kifejezések halmazából, amik követhetik, Biden épphogy a legenyhébbet választotta” – magyarázta a nyelvész. Óvakodna attól, hogy ennél erősebb jelentést képzeljen ebbe a kifejezésbe. A „son of a bitch” attól függetlenül túl durva lenne egy sima „kurva anyád”-nak, hogy a két kifejezés történetileg ugyanúgy áll össze: a „kurva” és a „bitch” („szuka”) szavak is nőkre vonatkozó derogatív jelző. Ám a „bitch” sokkal enyhébb a „kurvá”-nál. Ez a kifejezés a „gazfickó”-tól a „rohadék”-ig bármi lehet.

