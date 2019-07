A jogállamiság és az uniós pénzügyi támogatások lehetséges összekapcsolásáról is egyeztettek pénteken Helsinkiben az Európai Bizottság és a finn kormány vezetői.

A találkozóra annak kapcsán került sor, hogy július 1-jétől az év végéig Finnország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Antti Rinne finn miniszterelnök külön is megbeszélést folytatott Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével, ezzel párhuzamosan a bizottság többi tagja és a finn kormány tagjai is kétoldalú megbeszéléseken vettek részt.

A finn kormányfő hangsúlyozta: a soros elnökség fő prioritásai közé tartozik ugyanis az olyan közös európai értékek megerősítése, mint például a jogállamiság, valamint az EU hosszú távú költségvetésének kérdése is. Emellett az új elnökség célkitűzéseihez tartozik az Európai Unió globális vezető szerepének megerősítése az éghajlat-politikában.

Juncker derűlátóan nyilatkozott a finn elnökségről, kiemelte, hogy Finnország mindig is "pragmatikus, józan és higgadt volt", hangsúlyozva, hogy "éppen erre lesz szükségünk az elkövetkező hónapokban".

Július 1-jétől hat hónapig Finnország tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, az észak-európai ország Romániától vette át, majd januárban Horvátországnak adja tovább a tisztséget.

Az EU-hoz közel 25 évvel ezelőtt, 1995-ben csatlakozott Finnország 1999 és 2006 után immár harmadszor látja el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet.

Helsinki már véglegesítette "Fenntartható Európa, fenntartható jövő" mottójú programját, amelyben a közös értékek, a jogállamiság erősítését, az éghajlatváltozás elleni küzdelem előmozdítását, a kontinens biztonságának fokozását és az EU versenyképességének növelését tűzte ki célul.

