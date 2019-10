JOGERŐS: A gyilkos dunaszerdahelyi maffia megkapta, amit érdemelt

A nyolc vádlott közül hatan – Kádár Krisztián, Zakál Ferenc, Vlčko Pál, Szamaránszky Roland, Márik Andor, Boris Drevenák – fellebbeztek a Specializált Büntetőbíróság első fokú ítélete ellen, amit idén márciusban, az 1999-es dunaszerdahelyi tízes mészárlás 20. évfordulóján került kihirdetésre.

De nemcsak a vádlottak fellebbeztek tavasszal, a speciális ügyész három vádlott – Vlčko Pál, Szamaránszky Roland, Márik Andor – esetében az eredeti büntetés szigorítását javasolta. Mivel az első fokon a bűnszervezet további két tagja - Nagy Zsolt és Bugár György - teljes mértékben beimerték bűnösségüket az ellenük felhozott vádpontokban, ők már tavasz óta 22, illetve 21 éves, jogerős büntetésüket töltik.

A fellebbezések másodfokon a pozsonyi Legfelsőbb Bíróságon kerültek terítékre, és október 8-án az Alena Šišková által vezetett háromtagú szenátus rögtön az első tárgyalási napon kihirdette a másodfokú ítéletet. A Legfelsőbb Bíróság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ítélet tehát végleges, és azon nyomban jogerőssé válik, ahogy a vádlottak írásban is megkapják azt.

A tárgyaláson a hat említett vádlott közül csak a Vlčko Pál volt jelen, és az ő büntetését szigorították a legnagyobb mértékben. Vegyük sorjában a vádlottakat, és a bíróság döntését:

Zakál Ferenc

A csicsói férfit márciusban 23 évre ítélték a csallóközi maffiában való tevékenykedés, hamis vád bűncselekménye, és a Sátor-gyilkosság ügyében. Zakál felmentésért fellebbezett, de mivel betegség miatt az ügyvédje nem tudott megjelenni az október 8-i tárgyaláson, ügyét különálló eljárásba utalta a bíróság. Így ő az egyetlen a bűnszervezet tagjai közül, aki fölött még nem mondtak ki jogerős ítéletet, és sorsa nincs eldöntve.

Kádár Krisztián

Kádár, aki egy időben Sátor Lajos jobbkeze volt, majd kitervelte és Horváth Lehellel véghez is vitte a maffiafőnök meggyilkolását, fellebbezet a rá márciusban kiszabott 25 éves börtönbüntetés ellen. Bár a bűnszervezet működését és felépítését illetően beismerő vallomást tett, végig tagadta, hogy ő tervelte volna ki a Reisz Andor (2006) és Sátor Lajos (2010) ellen elkövetett gyilkosságokat. A Legfelsőbb Bíróság most kimondta, hogy ő áll az említett bűncselekmények hátterében, és változatlanul hagyta a Kádárra tavasszal kiszabott 25 éves börtönbüntetést.

Vlčko Pál

A megyeri származású Vlčko a 2000-es évek elején a bűnszervezet által elkövetett, utólag szinte felbecsülhetetlen mértékű ÁFA-csalások kulcsembere volt. Igaz, a 2000-es évek második felében eltávolodott a csoporttól, de a nyomozóhatóság és a bíróság is az ő számlájára írja egy "fehér ló" meggyilkolását, aki az adócsalásokhoz felhasznált egyik cég ügyvezetője volt. R. Romant azután tették el láb alól, hogy 2004-ben 25 millió koronát (830 ezer euró) vett ki a bankból, amit a bűnszervezet rendelkezésére bocsátott. Vlčko Pál az egész eljárás során tagadta, hogy köze lett volna a férfi meggyilkolásához, amit viszont egykori bűntársa tanúsított a bíróság előtt. A vádlott az Écsi Béla és Branislav Kotlan ellen elkövetett gyilkosságban is részt vett - ahol a Sátor-csoport szinte minden tagja ott volt. A Specializált Büntetőbíróság eredetileg 21 évnyi börtönbüntetésre ítélte, amit a Legfelsőbb Bíróság most 25 évre súlyosbított - ami az egész ítélet legnagyobb mértékű szigorítása.

A hírt frissítjük.

(db)