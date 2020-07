Johancsik Patrik irányításával rajtolt el az immár V. ligás bősiek felkészülése

Ahogy arról már hírportálunk olvasóinak beszámoltunk, a közelmúltban a II. ligában is megfordult bősiek nem vállalták a III. ligás szereplést, ezzel két lépcsőfokot léptek vissza a kerületi fociranglétrán. A kék-fehérek augusztustól a Nyugat-szlovákiai kerületi labdarúgó-bajnokság V. ligája déli csoportjában küzdenek a pontokért.

Őry Tibor felvételén Johancsik Patrik még a somorjai STK-fakó edzőjeként

A Duna-partiak új idényre való felkészülése hétfőn, július 6-án rajtolt el. Az együttes első edzését Johancsik Patrik személyében új tréner irányította.

„Korábban, ekkor még a III. ligás szereplés volt aktuális Bősön, megkerestek a helybeli klub tisztségviselői. Tőlük tudom, hogy a kiszemeltjeik közé tartoztam. Amikor kiderült, hogy két osztállyal lejjebb folytatja a város felnőtt csapata, egy időre abbamaradtak a tárgyalások. Majd ismét megszólítottak, én pedig igent mondtam a felkérésre. Nagy kihívás ez számomra. Én úgy tartom, hogy a Bős az V. ligában is fogalom lesz. Ebben a helyzetben is megtisztelőnek és vonzónak tartom, hogy a gazdag hagyományokkal rendelkező klubnál kaptam lehetőséget a bizonyításra” – nyilatkozta szerepvállalásáról az egykor a DAC-ban is megfordult futballista, aki edzőként a somorjai STK-fakót vezette az V. ligába.

Az előző időszakhoz képest változott a Duna-partiak játékoskerete.

„Ami azt illeti, az V. ligára ideálisak a feltételek a klubnál. Túlnyomórészt fiatalokra épül az alakulófében lévő kollektíva kerete. Az első tréningen tizenhárman gyakoroltak, de további futballisták érkezésére is számítok. Hetente háromszor edzünk. Péntek este hét órai kezdettel Bősön előkészületi meccset játszunk, ellenfelünk a Pozsonyi III. liga élcsapata, a Dunajská Lužná lesz” – tájékoztatott első benyomásairól Johancsik Patrik.

ái