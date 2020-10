John Legend, Post Malone és Billie Eilish is tarolt a Billboards gáláján

Post Malone kilenc díjat kapott a Billboard Zenei Díjátadó gálán, amelyen több trófeával jutalmazták John Legendet és Billie Eilish-t is.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Legend a gálán feleségének, a vetélése után lábadozó Chrissy Teigennek ajánlotta Never Break című számát, amelyet zongorával kísért. A dalt felvételről láthatták a nézők, több más produkcióval együtt. A háromórás díjátadót ugyanis a Los Angeles-i Dolby Színházban rendezték meg, de közönség nélkül, és csak az előadók egy része vett részt személyesen a műsorban.

Post Malone egyebek mellett a fődíjat, a legjobb előadó díját is megkapta az estén.

"El vagyok ragadtatva attól a szeretettől, amely mindenkitől felém árad"

- mondta az énekes, aki többek között a legjobb rapelőadó, a legjobb férfi előadó és a legjobb rapalbum díját is elvitte.

Billie Eilish a legjobb női előadó, a legjobb új előadó és a Billboard 200 legjobb albuma trófeákat gyűjtötte be az estén. A 18 éves énekesnő maszkot viselve üzente a nézőknek, hogy menjenek el szavazni az elnökválasztáson, hordjanak maszkot és mossanak kezet.

Lil Nas X négy díjat kapott, köztük Old Town Road című számáért. Kanye West, aki tavaly két gospelalbumot adott ki, elnyerte a legjobb gospelelőadó, a legjobb gospelszám, a legjobb gospelalbum és a legjobb keresztény album díját is.

Garth Brooks countrysztár Chertől vehette át a gála Ikon-díját. A színésznő-énekesnő "igazi zenei legendaként és barátjaként" mutatta be. Brooks, aki egyedülálló módon több mint tízmillió példányt adott el egyenként kilenc lemezéből, sikerszámait énekelte a gálán.

A műsorban a múlt héten elhunyt gitáros rocklegendára, Eddie Van Halenre is emlékeztek. Bejátszották a 2015-ös Billboard-gálán előadott számát is.

Az idei Billboard Awards díjátadó műsort eredetileg áprilisban tartották volna meg, de a pandémia miatt elhalasztották. Ezért tűnhetett úgy, hogy az 55 kategória néhány jelölése már kissé elavult. Például a legjobb szám díjának mind az öt jelöltjét már Grammy-díjra is jelölték januárban. Más kategóriákban pedig néhány jelöltnek már frissebb számai is megjelentek időközben. És olyan jelöltek is akadtak, akik versenyben voltak már a 2019-es MTV Video Music Awards díjaiért is.

(MTI)