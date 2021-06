John Lennon első szólólemeze nyolclemezes dobozban jelent meg

A gyűjtők számára igazi csemegeként nyolclemezes dobozban is megjelent John Lennon első szólóanyaga, a Plastic Ono Band. Az 1970-es album sokak szerint a néhai zenész legjobb Beatles-en kívüli munkája.

-illusztráció- (Fotó: AP/SITA)

A Beatles feloszlása után hét hónappal, 1970 decemberében piacra dobott lemezt John Lennon régi barátai közreműködésével rögzítette. Az anyag olyan gyöngyszemeket tartalmaz, mint a Mother, a Hold On, az Isolation vagy a Working Class Hero. A Universal Music vaskos doboza a legapróbb részletekig betekintést enged a több mint öt évtizeddel ezelőtti felvételekbe.

Fotó: rockcellarmagazine.com

John és Yoko 1970-ben rátalált Arthur Janov amerikai pszichológus, pszichiáter úgynevezett "sikoltó terápiájára" (Primal Therapy). Ennek lényege, hogy a gyermekkor és a fejlődés során szerzett elfojtott traumáktól és szorongásoktól azok előhívásával lehet megszabadulni. Lennonnak számos ilyen volt: születése után nem sokkal apja elhagyta, anyja, Julia pedig nővérére, Mimi nénire bízta nevelését. A kamasz John 17 éves volt, amikor anyja autóbalesetben meghalt. A Janovnál tett látogatások hatása erősen jelen van a lemezen.

A Beatles után Lennon egyszerűbb, akusztikusabb zenei irány felé indult, ehhez régi barátait hívta segítségül. Az éneklő, gitározó, billentyűs hangszereken játszó Lennon trióban dolgozott Ringo Starral, a Beatles dobosával és Klaus Voormann basszusgitárossal, akit a Beatles hamburgi éveiből ismert. Mellettük feltűnt a stúdióban egy másik ex-Beatle, George Harrison, valamint Billy Preston billentyűs és Eric Clapton gitáros.

A John Lennon/Plastic Ono Band The Ultimate Collection című kiadványon az eredeti tizenegy számos lemezanyag kiegészül három kislemezdallal, a Give Peace A Chance-szel, a Cold Turkey-vel és az Instant Karma!-val. A doboz hat CD-jén és a két Blue-ray-én az 1970-ben megjelent számok, illetve különböző verzióik akkori és mai, újjászületett köntösben egyaránt hallhatók. A kiadvány zenei utazás egy lemez születése körül, végig követhető a dalok fejlődése az otthoni demóktól a végső változatokig. Lennon a lehető legalaposabb munkára törekedett, a Mothernek például 94 alkalommal futottak neki a stúdióban. A kiadványra felkerült a stúdióbeli örömzenélés néhány részlete is, például Beatles-dalok (Get Back; I've Got A Feeling) rögtönzésével.

A lemez producere John és Yoko mellett Phil Spector volt, ám a valós helyzetet jól érzékelteti, hogy az Isolation című dal egyik korai változatában Lennon ezt mondja Spectorról:

"ha lenne producerünk, azt mondaná, folytassuk vagy valami, de nincs nyoma a részeges disznónak..."

A Lennon-box 519 percnyi zenét kínál, emellett egy 130 oldalas könyvet, amely visszaemlékezéseket, ritka és eddigi nem publikált fotókat, valamint a lemezkészítés hangtérképeit is tartalmazza. A Plastic Ono Band-lemez elérhető szimpla CD, dupla CD és dupla vinyl változatban is.

