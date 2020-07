Jók a júniusi adatok, már látszanak a világkereskedelem stabilizációjának első jelei

Londoni makrogazdasági elemzők szerint a legfrissebb aktivitási adatok arra vallanak, hogy az euróövezeti gazdaság teljesítményét a koronavírus-járvány a korábban vártnál kisebb mértékben vetette vissza a második negyedévben. A londoni elemzői közösség a világkereskedelem stabilizálódásának jeleit is látja.

Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics kedden bemutatott, felülvizsgált előrejelzési csokrában közölte: saját számítási modellje azt mutatja, hogy a gazdasági aktivitás január és április között Németországban 15 százalékkal, Franciaországban és Spanyolországban 30 százalékkal, Olaszországban 40 százalékkal zuhant.

A ház szerint azonban az euróövezeti aktivitás áprilisban elérte mélypontját, a kiskereskedelmi értékesítés májusban már meredeken nőtt, és Németországban 4 százalékkal meghaladta a februári értéket. Az újabb adatokból levezethető számításokból feltételezhető, hogy júniusban az egész euróövezetben elérte a válság előtti szintet a kiskereskedelmi forgalom, az ipar és az építőipar pedig a koronavírus-járvány csúcspontján elszenvedett veszteség felét behozta.

Mindezek alapján a Capital Economics londoni elemzői közölték: most már valószínűtlennek tartják, hogy az euróövezet hazai összterméke (GDP) az általuk eddig várt 20 százalékos mértékben zuhanhatott a második negyedévben. A ház felülvizsgált prognózisa 12,5 százalékos negyedéves összevetésű GDP-visszaesést valószínűsít az euróövezeti gazdaságban a második negyedévre. Más nagy londoni elemzőközpontok a világgazdaság egészének második negyedéves teljesítményére is a korábbiaknál derűlátóbb előrejelzéseket közöltek az utóbbi napokban.

Andy Haldane, a Bank of England főközgazdásza egy minapi londoni üzleti videokonferencián felszólalva közölte: a nagy frekvenciájú jelzőszámok azt mutatják, hogy Nagy-Britannia legfontosabb kereskedelmi partnergazdaságaiban az aktivitás már az idei első negyedévben, vagy rögtön utána - Kínában februárban, az Egyesült Államokban és az euróövezetben április elején - elérte mélypontját. Ez azt jelenti, hogy a világgazdasági kilábalás a brit kereskedelmi forgalommal súlyozott globális hazai össztermék mércéjén mérve hozzávetőleg már három hónapja tart - mondta a brit jegybank főközgazdásza. Hozzátette: a Bank of England elemzőstábja mindezek alapján jelentős mértékben, 13 százalékponttal 10 százalék körüli negyedéves összevetésű visszaesésre javította a második negyedévre szóló világgazdasági előrejelzését. Haldane szerint ez a modell arra vall, hogy a globális GDP-érték az idei második negyedévben nem 26, hanem 15 százalékkal volt alacsonyabb, mint a tavalyi negyedik negyedév végén. Az egyik tekintélyes londoni makrogazdasági elemzőműhely, az Oxford Economics kedden bemutatott új előrejelzésében közölte, hogy a júniusi adatokból már látszanak a világkereskedelem stabilizációjának első, "tétova" jelei is.

A ház kiemeli, hogy a réz árfolyama, amely rendszerint a világgazdasági szintű ipari aktivitás megbízható jelzőszáma, április óta meredeken emelkedett, és jelenleg nem egészen 5 százaléknyira jár a januárban mért legutóbbi csúcstól. Az Oxford Economics londoni elemzőinek számításai szerint a világkereskedelmi forgalom áprilisban havi összevetésben 12 százalékkal, évi összehasonlításban 16 százalékkal zuhant, és a májusi adatok még további meredek visszaesésre vallanak.

A májusi mérőszámok között azonban vannak olyanok is, amelyekből már arra lehet következtetni, hogy a világkereskedelem visszaesése abban a hónapban elérte mélypontját. A globális konténerforgalom májusban 7 százalékkal, a légi áruszállítás 21 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, de egyik mutató visszaesésének üteme sem gyorsult áprilishoz képest - hangsúlyozzák keddi tanulmányukban az Oxford Economics londoni elemzői. A cég közölte: alapeseti előrejelzése az, hogy a világkereskedelem az idei harmadik negyedévben növekedésnek indul, bár az áruk és a szolgáltatások kereskedelme 2020 egészében így is jelentős mértékben, várhatóan 12 százalékkal elmarad a tavalyi értéktől.

