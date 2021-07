Jóka mellé költözött egy medvecsalád, ami aggasztja a vadászokat és a polgármestert is. Amíg békés az együttélés, addig nem tehetnek semmit sem

Csütörtökön este a Galántai járáshoz tartozó Jóka és Nagyfödémes között többen látták, ahogy egy anyamedve két bocsával átkel a főúton, hogy aztán behúzódjanak a közeli napraforgóföldekre. Erre a helyzetre hívta fel a figyelmet Jóka polgármestere is a település Facebook-oldalán. Portálunk a település vezetőjénél, egy helyi vadászgazdánál és a vadászkamara vezetőjénél érdeklődött a tudnivalókról és arról, mit lehet tenni ebben a helyzetben.

Illusztráció (wikipédia)

Kiss Gábor, Jóka polgármestere csütörtökön este jelezte a falu közösségi oldalán, hogy a vízműveknél medvét láttak. Ezért aztán arra intette a kerékpározókat, hogy inkább kerüljék el azt a területet. A község irányítója portálunknak elmondta, meg van kötve a kezük. Mivel a medve egy védett állat, addig nem tehetnek semmit, amíg valami konfliktushelyzet nem áll elő. Csupán a ragadozó mozgásáról tudják tájékoztatni a lakosokat - a falu honlapján, a hangosbemondón keresztül és a Facebook-oldalon, és mivel egy ilyen állat napi 15-40 kilométert is képes megtenni, mindenkit arra int, közlekedjen a természetben óvatosan. Kiss megjegyezte, ha rajta múlna, jobban odafigyelne, hogy a medvék ne szaporodhassanak túl.

Szloboda János, a helyi vadásztársaság vadászgazdája arról számolt be, hogy mostanában a környéken gyakrabban bukkan fel ez a medvecsalád, ami nem túl kedvező hír. Szerinte erre a területre egyáltalán nem való egy ilyen ragadozó, amelyik ráadásul védett is. A gazda úgy véli, hogy mivel a medve főként az esti órákban aktív, ezért olyankor gondoljuk meg, hogy kimegyünk-e a természetbe futni vagy bicajozni. Szloboda megjegyezte azt is, hogy a ragadozók szabályozásával kell foglalkozni, egyelőre a kilövési engedélyezés ki van zárva.

Hasonlóan látja a helyzetet a szlovák vadászkamara ügyvezető igazgatója is. Suba Imre megjegyezte, hogy bár pánikot senki nem akar kelteni, de jó, ha elővigyázatosak maradunk. Jobb, ha nem futunk össze egy anyamedvével, amelyik a két bocsával kóborol. Szerinte a fő probléma az, hogy egyre csak növekszik a medveállomány és az illetékes minisztérium meg tétlenkedik. A medvére jellemző a territoriális magatartás, és ahol megfelelő élőhelyet talál, tartósabban ott is marad. Az gondot jelent, hogy

most Jóka környékén bukkant fel, mert ott kevés a búvóhely, ami miatt növekedni fog a konfliktusos helyzetek száma. "Tíz éve még nem gondoltam volna, hogy Jókáig eljöhetnek ezek a ragadozók"

- jegyezte meg az igazgató.

Egy elfogadható medveállomány elérése lehetne a cél. 1920 -ban összesen 20 medve volt Szlovákia területén, a kihalás fenyegette őket. Aztán a védelmükre helyeződött a hangsúly és mára túlságosan elszaporodtak, ahogy a farkasok is. Suba megkockáztatta, hogy a következő gond a farkasokkal lesz. Mindezzel a környezetvédelmi minisztériumnak kellene foglalkoznia, a szaktárca hatásköre az állatállomány etikus csökkentése. A minisztérium 2015-ben fogadott el egy a medvepopulációt is szabályozó programot, aminek a része volt az is, hogy évente száz példányal csökkenthető az állomány, de a tárca ignorálja annak végrehajtását. Akkor 1250 körül volt a medvék száma Szlovákiában, ez mostanra akár 3 ezerre is megnövekedhetett. Pedig minden amellett szól, hogy belenyúljunk a rendszerbe, hiszen a magasabb érdek - amilyen például az emberi élet védelme - megkívánja ezt. De a miniszter, Ján Budaj azt vallja, hogy a medve hamarabb volt itt, mint az ember, ám ez a hozzáállás aligha fogadható el.

És bizony ez az állat veszélyes tud lenni. Főleg, ha az anyai ösztönök is munkálkodnak benne. Elég, ha az embert csak meglegyinti, netán megüti, már az is súlyos sérülést okozhat. És még az sem tud mindig kellőképpen védekezni, akinél fegyver van, mert ez a nagytermetű ragadozó nagyon fürgén közlekedik. Erre a kamara vezetője mondott is egy példát: 70 métert olyan gyorsan megtesz, hogy egy figyelmeztető lövés leadására sincs idő. Egy 9 mm-es pisztollyal meg rendkívül pontos lövést kell ahhoz leadni, hogy a medvét meghátrálásra kényszerítsük. Ugyanis ha az nem halálos, az állat annál agresszívebb reagál, ezért a fegyverhasználat sokszor kontraproduktiv lehet.

A túlszaporodás ellenére az országban csupán egy hattagú, úgynevezett beavatkozási egység foglalkozik a medvék jelentette veszély elhárításával, és ez a "medvekommandó" a sok bejelentés miatt alig győzi kezelni a telefonhívásokat.

(sp)