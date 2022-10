Jókedvűen táncoltak a születésnapi bulin, majd elnyelte őket a föld (+VIDEÓ)

Az egyik szemtanú elmondta, hogy a lányok éppen az egyik barátjuk születésnapi buliján táncoltak egy népszerű portugál dalra, amikor beszakadt az aszfalt alattuk és belezuhantak az alatta kialakult víznyelőbe.

A lányok kisebb vágásokkal, zúzódásokkal megúszták a történteket.

Viewers discretion advised!

The seven dancers fell into a pit at a home in Alagoinhas, Brazil, on Saturday. The group was dancing during a birthday party celebration when the ground suddenly cracked and sent them falling into a hole.pic.twitter.com/UIr6otAjil