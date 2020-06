Jól jöhet a maffiának a koronavírus, a zavarosban nagyobbat lehet kaszálni

Az Európai Rendőrségi Hivatal, ismertebb nevén az Europol arra figyelmeztet, hogy a maffia szétterjesztheti a csápjait az európai gazdaságon belül. A bűnszervezetek a vírusos járvány jelentette válságos helyzetet használhatják ki.

A válság és az azt követő fizetőképesség - az úgynevezett likviditás - hiánya miatt a bűnszervezetek bűncselekményből származó pénzzel bajba került vállalkozásokat kezdhetnek el felvásárolni. Fennáll annak a veszélye is, hogy a maffia uzsora-bűncselekményeket hajt végre és ebből tollasodik meg. Az Europol szerint várható az is, hogy a szervezett alvilág fokozza a törekvését, hogy állami megrendeléseket nyerhessen el, mert azt már most is látni, hogy a bűnelkövetők a járvány alatt engedélyezett állami támogatásokat is felhasználhatják illegális céljaik elérésére.

Olaszország volt az első EU-s tagállam, amelyik külön csoportot hozott létre, hogy stratégiát dolgozzanak ki a maffia gazdaságba való beszivárgása ellen. A mai Europol-ülést az olasz kormány szervezte, elsősorban az információcsere elősegítése érdekében.

Ide tartozik az is, hogy egy új egység alakult az Európai Unió rendőri együttműködését koordináló szervezetén, az Europolon belül a koronavírus-járvány alatt felerősödött pénzügyi bűncselekmények felszámolására.

A hágai központú szervezet tájékoztatása szerint az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűncselekmények Központjának nevezett, 65 fős nyomozói állománnyal működő új intézményi egység feladata, hogy megerősítse az EU-tagállamok és az uniós intézmények közötti együttműködést, és ösztönözze a bűnügyekkel kapcsolatos információk gyűjtését és cseréjét. A központ a pénzmosás, a korrupció, és a pénzügyi visszaélések elleni harcot támogatja majd elsősorban.

A járvány okozta válság meggyengítette az unió gazdaságait, és sebezhetőbbé tette őket a bűnözői csoportokkal szemben és a túlélésért küzdő építőipari, vendéglátási-turisztikai ágazatok vannak a legjobban kitéve a visszaéléseknek.

(čtk/para)