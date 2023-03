Jól megemelte a parlament a Slovnaft-adó kulcsát, és 2023-ban is beszedi a cégtől

A parlament elfogadta az OĽaNO-s képviselők javaslatát, akik az idei évre is adót vetettek ki az orosz és a nyugati kőolaj árának különbözetére, és az adókulcsot a tavalyi 55-ről 70 százalékra emelték. A különadó elsősorban a Slovnaftot érinti, a cég szerint a képviselők nem tudják mit tettek.

Igor Matovič már tavaly javasolta a Slovnaft-adó bevezetését (Fotó: TASR)

Idén is különadót fizet a Slovnaft az orosz kőolaj árrése miatt keletkezett haszonból, a parlament négy OĽaNO-s képviselő – köztük Igor Matovič – javaslatára elfogadta a vonatkozó törvénytervezetet. Az orosz-ukrán háború tavalyi kitörése óta jelentős különbség van az orosz kőolaj és a nyugati típusú kőolajfajták ára között. Jelenleg például az Ural orosz olajtípus ára 51 dollár/hordó körül mozog, míg a Brent ára több mint 76 dollár.

A parlament tavaly decemberben vezette be a különadót, de csak 2022-re vonatkozóan, és 55 százalékos adókulccsal. A képviselők most meghosszabbították a törvény érvényességét 2023-ra is, az adókulcsot pedig 70 százalékra emelték. Az emelést csak azzal indokolták, hogy célja az adózási időszak és az adókulcs visszaállítsa – összhangban van az Európai Tanács rendeletével – az eredeti kormányjavaslatnak megfelelően, mivel várható, hogy 2023-ban is folytatódni fog a kedvezőtlen időszak az energiaárak tekintetében. Az OĽaNO csak annyit tett ki a Facebookjára, hogy

„A háborús adó el van fogadva!! Éppen jóváhagyattuk az orosz kőolajból származó rendkívüli bevételek 70 százalékos adóztatását.”

A különadó kivetését valóban az Európai Tanács javasolta, de jóval alacsonyabb adókulccsal: a minimum 30 százalék. A Slovnaft természetesen ellenzi az adózási időszak meghosszabbítását és az adókulcs emelését, szerintük ugyanis ez lehetetlenné teheti a nem orosz kőolaj feldolgozásához szükséges beruházásokat.

A cég most csak röviden reagált a jogszabály elfogadására, de nem zárta ki, hogy nemzetközi bírósághoz fordul miatta. „A képviselők döntését tudomásul vesszük, az elfogadott törvnyt elemezzük, és mérlegeljük a további lehetséges lépéseket” – áll a Slovnaft áéllásfoglalásában. Az adót azonba elfogadhatatlannak tartják. „Ezt az adóztatást célzott politikai támadásnak tartjuk egy tartósan sikeres, stratégiai fontosságú vállalat ellen” – véli az olajfinomító. Szerinte a képviselők nem tudtzák, hogy mit tesznek a jogszabály elfogadásával.

„A politikai káosz időszakában nyilván senki sem tudatosítja egy ilyen lépés súlyát és következményeit” – szólt be a cég a képviselőknek.

A jogszabályt a végszavazás során 72 képviselő támogatta, 22-en ellenezték, 41 pedig vagy nem szavazott vagy tartózkodott. Igennel szavaztak az OĽaNO jelenlegi és korábbi képviselői, a Sme rodina és a Za ľudí parlamenti képviselői, egyes szélsőséges képviselők, valamint Miroslav Kollár (Demokraták) és Tomáš Valášek (PS). Az SaS és a Hlas tartókodott, a Smer pedig ellene szavazott. Az SaS-es Marián Kollár 55 százalékos adókulcsot javasolt, az OLaNO-s Peter Kremský pedig 90 százalékosra emelte volna a kulcsot, de egyik javaslatot sem fogadta el a parlament, így maradt a 70 százalékos kulcs.

Az Európai Unióban már szinte csak Szlovákiában és Magyarországon dolgoznak fel orosz kőolajat, vagyis a MOL csoport két kőolajfinomítója, a százhalombattai MOL-finomító és a pozsonyi Slovnaft. Magyarországon a MOL szintén különadót fizet az árkülönbözet alapján, ennek adókulcsa 90 százalék.

- lpj -