Jön egy nagy csavar az időjárásban, amiért egyáltalán nem leszünk oda

Nagyot fordul az időjárás a hétvégére, sőt, már csütörtökön is inkább őszies, mintsem tavaszias időre van kilátás.

Fotó: TASR - illusztráció

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint már szerda estétől túlnyomóan felhős lesz az égbolt, csütörtök délelőttől pedig már esővel is számolnunk kell, miközben a nappali csúcsértékek mindössze 10-11 fok között alakulnak majd.

Csütörtökön még nem lesz szeles az idő, pénteken viszont már annál inkább: továbbra is esőre és már 10 Celsius-fok alatti nappali csúcshőmérsékletre van kilátás, emellett pedig a légmozás is megélénkül, akár 40-50 km/órás széllökések is lehetnek.

Szombaton aztán várhatóan folytatódik az esős idő, legalábbis még a délelőtti órákban, majd lassan ugyan, de valamelyest emelkedhet a hőmérséklet is.



(SHMÚ)