Jön a harmadik vakcinaadag a 12-17 éves gyerekeknek, nem biztos, hogy megvárjuk az EMA jóváhagyását

Két héten belül több mint 23 ezer 12 és 17 év közötti tinédzser esetében telik le a fél év a koronavírus elleni oltás beadatása óta – kb. ekkorra várható, hogy berobban az omikron variáns Szlovákiában. Az egészségügyi minisztérium hivatalos tájékoztatása szerint a korcsoportot érintő harmadik oltással kapcsolatban az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyére várnak, a SME szerint viszont nem kizárt, hogy a tárca néhány napon belül elindítja az oltást.

Fotó: TASR/AP

Elena Prokopová, a szakmai bizottság tagja a SME-vel közölte, megérti, hogy röviddel az omikron variáns berobbanása előtt több ezer gyereknél letelik a fél év a második oltás beadása óta, de már folynak az előkészületek a harmadik oltással kapcsolatban, napok kérdése, hogy mikor tájékoztatnak róla. A SME információi szerint még januárban elkezdhetik oltani a korosztályt a harmadik adaggal.

A kockázatos tünetekkel diagnosztizált 5 éven felüli gyerekeknek már most is beadható a harmadik oltás, az orvos beleegyezését követően már 651 ilyen gyereket beoltottak. Ők legkorábban négy héttel a második oltást követően kaphatják meg a következő adag vakcinát, függetlenül attól, hogy időközben megfertőződtek-e koronavírussal.

Az 12 és 17 év közötti gyerekeket a Pfizer/BioNTech Comirnaty vakcinájával oltják – egyelőre ezt az egy vakcinát hagyták jóvá a korosztály számára az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. Az egészséges gyerekek leghamarabb hat hónappal a második oltás után kaphatják meg a harmadik adagot. A diagnózissal küzdő gyerekeknél jelenleg is működik a regisztráció a korona.gov.sk oldalon, és miután a minisztérium hivatalosan is elindítja a harmadik oltást a korosztály számára, az egészségesek is ugyanitt regisztrálhatnak.

Az egészségügyi minisztériumnak nem kell megvárnia az EMA jóváhagyását ahhoz, hogy elindíthassa a harmadik oltást, annak beleegyezése nélkül is jogában áll eldönteni, hogy kit és mikor fognak oltani. Ugyanígy jár el Ausztria is.

Az Egyesült Államok szövetségi élelmiszer- és gyógyszerfelügyeleti hatósága (FDA) javasolta a harmadik oltást a 12 éven felülieknek, ugyanis az oltatlanok kórházi kezelésének és súlyos megbetegedésének a kockázata messze meghaladja az oltás mellékhatásaival kapcsolatos aggodalmakat. A harmadik adag oltást követően leggyakrabban a következő mellékhatások jelentkezhetnek a gyerekeknél: fájdalom és pirosodás a tűszúrás helyén, fáradékonyság, fejfájás, izom- és ízületi fájdalmak, hidegrázás.



(SME)