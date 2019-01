Jön a havazás! Este délnyugatra is megérkeznek a hófelhők

Akár 5-10 centi hó is eshet.

Péntek délelőtt néhány órára még kisüt a nap, késő délután azonban megérkeznek a hófelhők, és nyugat felől egyre többfelé várható havazás. Az ország délnyugati részén az előrejelzés szerint akár 5-10 centiméternyi hó is eshet.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint a Dunaszerdahelyi járásban pénteken 17 órától várható havazás, és a jelek szerint egészen szombat reggeli szünet nélkül havazik majd. Szombaton déltől már havas eső válthatja fel a havazást.

Éjszaka -2 Celsius-fok várható a Csallóközben, szombaton napközben pedig legfeljebb 2-3 fokot mérhetünk majd. Emellett az északnyugati szél ismét megerősödik a nyugati országrészen.

A meteorológusok több figyelmeztetést is kiadtak a hétvégére az időjárás miatt. Kiadós havazásra az ország északi részén, valamint a Pozsonyi, a Malackai és a Bazini járásban figyelmeztetnek, szombaton pedig egész nap csúszhatnak az utak a Csallóköz területén, valamint az ország nyugati járásaiban.

Észak-Szlovákiában csütörtökön már rendkívüli helyzetet hirdettek ki a kiadós havazás miatt. Bizonyos településeket elzárta a hó a külvilágtól, az utak mentén pedig csaknem kétméteres hókupacokat alakított ki a szél.

Rendkívüli helyzet van Ždiar községben is, ahol a sűrű havazás mellett az erős szél is rontja a helyzetet. Az éjszaka folyamán további 20 centiméter friss hó hullott a térségben. A Lengyelországba vezető út teljesen bedugult, több autónak és kamionnak is félre kellett állnia.

A havazás miatt kialakult helyzet szerencsére emberi életeket nem veszélyeztetett. „Bele kell nyugodnunk, hiszen fő síszezon van, a faluban pedig több száz turista tartózkodik. Már az árvízzel is van tapasztalatunk, amely tavaly nyáron volt. Ezúttal elsősorban élményt jelent nekik a havazás, az éjszaka folyamán is többen sétáltak a havas utcákon, a gyerekek szánkóznak. Léván vagy Dunaszerdahelyen nem látnak ennyi havat” – nyilatkozta a TASR hírügynökségnek Ždiar polgármestere, Pavol Bekeš.



(TASR/shmu/para)