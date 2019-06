Jön a nyári menetrend a vasúton

A menetrendben azok az új vonatok is szerepelnek, melyek a keleti régióban, Kassa és Ukrajna között közlekednek, valamint a Poprád – Tátra és a lengyel Muszyny között közlekedő gyorsított járatok, melyeknek a lengyel oldalon Krakkóig lesz csatlakozása. Nemcsak egyszerűsödik az utazás, hanem az idegenforgalom is erősödik a régiókban.

Hat év után a közlekedési minisztérium megújítja a vonatközlekedést Bánóc és Nagykapos között. Négy vonatpár fog közlekedni a körülbelül 30 kilométeres vonalon a hétköznapokon. Az új csatlakozás elsősorban a munkába járók és a diákok ingázásának megkönnyítésére szolgál. Nem utolsósorban ezek a vonatok több más regionális vonattal lesznek összehangolva, így Kassa és Homonna elérése könnyebb és kényelmesebb lesz.

A Kassa – Munkács vonalon júniustól minden nap két vonatpár közlekedik, és az utasoknak lehetővé teszik az átszállást a nyugat illetve kelet felé tartó távolsági járatokra is. A vonatoknak az ukrán oldalon Ogyessza, Kijev, Harkov és Lviv irányába lesz csatlakozásuk, a szlovák oldalon az utasok átszállhatnak az Eperjes, Pozsony és Prága irányába tartó gyorsvonatokra. A vonat-összeköttetés nemcsak a Nyugat-Európában dolgozók, hanem a turisták számára is nagy lehetőségeket biztosít. Mivel határátlépésre kerül sor az utazásoknál, az utasoknak számolniuk kell határellenőrzésekkel is, Tiszacsernyőn és az ukrajnai Csopban.

„Örülök, hogy aránylag gyorsan sikerült elindítanunk ezeket a vonatokat, melyek az egész régió javára szolgálnak. A Munkács és Kassa közötti új járat nemcsak a közlekedést javítja, hanem vonzóbbá is teszi ezt a régiót a turisták részére. Ez természetesen újabb munkalehetőségeket is magával hoz” — mondta Érsek Árpád közlekedési miniszter.

Több vonatra számíthatnak Szent György (Svätý Jur) és a pozsonyi Récse városrész lakói is. Három új vonat közlekedik majd a vonalon, és ennek köszönhetően délutánonként húsz perces gyakorisággal fognak megállni ezeken a megállóhelyeken a vonatok.

A közlekedési szaktárca a közlekedési szolgáltatások megrendelőjeként lehetővé tette Bzovská Lehotka lakosainak a vonatközlekedést. A Zólyom – Ipolyság vonalon közlekedő vonatok januári újraindítása után a nyári menetrendben öt személyvonatnak ezen a teleülésen is lesz megállója.

A régiók és az idegenforgalom támogatása érdekében, leginkább a nyári szünet alatt gyorsabb lesz az összeköttetés Poprád és a lengyel Muszyna között Ólubló (Stará Ľubovňa) és Késmárk (Kežmarok) érintésével. Ezzel egyidejűleg a vonatokat össze hangolják a Krynica és Nowy Sacz felé közlekedő vonatokkal, mely Krakkót is elérhetőbbé teszi az utazók számára.

A késmárki Európai Népi Mesterségek Fesztiváljának látogatói érdekében a fesztivál napján – 2019.7.13. – megerősítik a vonatközlekedést Késmárk és Ólubló között. A vonalon aznap két különálló személyvonat fog közeledni.



(mindop)