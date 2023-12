Jön a teljes összegű 13. nyugdíj jövőre, de júniusban is számíthatnak egy nagyobb összegre a nyugdíjasok

Erik Tomáš munkaügyi miniszter megosztott pár részletet a hétfőn elfogadott törvényjavaslatokról.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

„Megerősíthetem, hogy a koalíción belül olyan megoldást találtunk, amely lehetővé teszi, hogy jövőre valódi 13. nyugdíjat, valamint teljes értékű szülői nyugdíjat folyósítsunk, és egyúttal nem eszközölünk változtatásokat a jövedelemadó két százalékának felajánlásában“

– jelentette ki kedden Erik Tomáš munkaügyi miniszter, reagálva a kormány hétfői döntésére.

A minisztérium tárcaközi véleményezési eljárásba küldte a 13. nyugdíjról szóló törvényjavaslatot, ebből pedig az következik, hogy jövő év decemberében a 13. nyugdíjat a teljes előző évi átlagnyugdíj összegében folyósítják, ami az öregségi nyugdíjak esetében hozzávetőlegesen 606 euró.

A törvényből kifolyólag a kormány dönthet úgy, hogy korábban fizetik ki a 13. nyugdíjat vagy annak egy részét.

A kormány hétfőn arról is döntött, hogy továbbra is kifizetik a szülői nyugdíjbónuszt – akárcsak idén, jövőre is egy összegben. A kifizetési időpont júniusban lesz. A szülői nyugdíjbónusz évi átlagos összege 338,80 euró. Az erre vonatkozó megállapodás nem követeli meg, hogy módosítsák a jövedelemadók 2%-os felajánlásának rendszerét – tette hozzá Tomáš.

A 13. nyugdíjról szóló törvény rendes jogalkotási eljáráson megy keresztül, így elfogadása a jövő év első negyedében várható. A szülői nyugdíjbónuszt és a II. pillért érintő változásokról rövidített jogalkotási eljárásban dönt a parlament, így ezek már 2024. január 1-től életbe léphetnek.



