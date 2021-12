Jönnek a mínuszok, majd némi enyhülés, de karácsonykor még havazhat is!

A következő napokban sarkköri levegő éri el térségünket, Szlovákia több pontján nemcsak éjszaka, de nappal is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Vasárnap ehhez képest délnyugaton még 9 fok is lehet.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet közölte, hogy a dél felé haladó hidegfront mögött hideg levegő érkezik, a jövő hét elején pedig sarkköri áramlat is ideér, noha a leghidegebb része csak Európa legkeletibb részét érinti.

Ebben a szituációban északon várható a legtöbb csapadék, ott már hétfőn is havazni fog, miközben a hőmérséklet napközben is nulla fok alatt marad, kedden és szerdán egyenesen -5 és -7 fok közötti minimumok várhatók nappal. A meteorológusok szerint éjszaka pedig a hótakaró mellett -15 fok is várható északon.

Ami a délnyugati-éli régiókat illeti, a Csallóköz környékén vasárnap még 7-9 fokos hőmérséklet várható erős szél mellett, Dél-Szlovákiában már ennél mintegy 5-6 fokkal is hidegebb lesz. Hétfőn viszont délnyugaton is megzuhan a hőmérséklet és 4 fokos maximumok várhatók, napos idő mellett. Kedden és szerdán hajnalban, illetve éjszaka már -5 és -6 fok közti értékeket mérhetünk.

A lehűlés után a karácsonyi ünnepekre ismét némi enyhülés jön, csapadékkal. Egyelőre biztosan nem lehet mondani, de a pillanatnyi előrejelzési modellek szerint délnyugaton az ünnepek első napjaiban 5-6 fok is lehet, december 26-ika, karácsony második napja környékén viszont már a nappali hőmérséklet is lemegy nulla fok környékére, és a csapadék itt is havazást jelenthet majd.

(TVnoviny.sk/parameter)