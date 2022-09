Jótékonysági koncert két dunaszerdahelyi kislányért

A Pázmaneum Társulás jótékonysági koncertet szervez két dunaszerdahelyi kislány javára 2022. szeptember 29-én, 18 órai kezdettel a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében.

Daisy története 2020. november 11-én kezdődött, amikor anyukáján sürgős császármetszést hajtottak végre. A műtét után újra kellett éleszteni a babát, de már akkor is megmutatta, hogy ő egy erős kislány. Nyolc hónappal később, egyik napról a másikra elkezdett nőni a szeme alatt egy duzzanat. Majd megállapították, hogy 7cm-es rákos daganat van a kicsi bal szeme alatt.



Rebeka koraszülöttként, a terhesség 30. hetében született. Ketten voltak testvérek Veronika és Rebeka. Édesanya életveszélyben volt és a gyermekeknek is az életfontosságú szerveik. Veronika csak 6 napot élt. Két hosszú hónap után engedték haza a kórházból. Utána derült ki, hogy a diagnózisa – gyermekbénulás. Gyógytornákra kezdtek járni. Az állam csak évente kétszer biztosít rehabilitációs kezelést az állami intézményekben. Rebeka 15 éves tolókocsihoz kötött. Nem tud járni, sem négykézláb mászni. Mások segítségére szorul. Szüleinek azt mondták, hogy fekve fogja leélni az életét, beszélni sem fog megtanulni. Ennek ellenére ha nehezen is, de megtanult beszélni, iskolába jár, mosolyog és ki tudja mondani „anyuka“. Harcolni akar, szüleiért és mindazokért, akik szeretik Őt. Terápia nélkül tovább rövidülnének az izmai, inai. Prágában megoperáltak, ami sokat javított az állapotán, és minden egyes rehabilitációs nappal javul az állapota. Szüleinek az élete egészen megváltozott, igyekeznek mindent megtenni érte, ha pedig valami haladást ér el a kislányuk, az ad erőt nekik a további harchoz.



Az esti gálaműsorban fellépnek: Arizóna Akusztik – Maja és Fecó, Black & White zeneka, Dósa Diana, Haizok Melinda, Kosár Szabolcs és Józsa Janka, Kovács Koppány, Nagy Viki, Plavucha Márk, Szent György Kórus, Valaskó Ferenc.



A jótékonysági estre belépőjegy és támogatói jegy is vásárolható a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban, az Itsipisti Varűzsmúhelyben, a Dejavu kávézóban, a Franci étteremben és a Bonjour kávézóban.

A helyszínen a helyi Vöröskeresztnek köszönhetően pedig tetszőleges adomány is elhelyezhető, amelyet a koncert végén adnak át a két kislány családjának. Az est fővédnöke Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere.



(-)