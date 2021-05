Jóváhagyta a WHO a Sinopharm vészhelyzeti alkalmazását

Jóváhagyta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken a koronavírus ellen kifejlesztett kínai Sinopharm-vakcina vészhelyzeti alkalmazását.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A WHO első alkalommal hagyta jóvá olyan oltóanyag használatát, amelyet nem nyugati gyógyszercég fejlesztett ki a koronavírus ellen.

A Sinopharm-vakcinát már több százmillió embernek beadták az utóbbi hetekben Kínában és a világ más részein. A WHO jóváhagyása jelzés a nemzeti egészségügyi hatóságoknak az oltóanyag biztonságosságára és hatékonyságára vonatkozóan, illetve ez a lépés lehetővé teszi azt is, hogy a Sinopharm-vakcina használható legyen a védőoltások méltányos elosztására létrehozott COVAX-programban is.

A WHO egy tisztségviselője a pénteki bejelentés után elmondta: a kínai gyógyszercég máris jelezte, hogy kész jelentős mértékben hozzájárulni a vakcinaelosztó programhoz.

A WHO eddig a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca, a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen által előállított készítményt, illetve legutóbb a múlt héten a Moderna gyógyszergyártó oltóanyagát hagyta jóvá.

A WHO április 26-án kezdte áttekinteni a Sinopharm-vakcinával kapcsolatos legújabb adatokat. A szervezet döntése különösen összetett és időigényes volt, főként amiatt, hogy a Sinopharmot előzőleg nem vetették alá sem európai, sem amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóság szigorú vizsgálatának.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO vezérigazgatója pénteki tájékoztatóján elmondta: a 18 év feletti korosztály számára két dózis beadása ajánlott az elölt vírust tartalmazó Sinopharm-oltóanyagból két-három hét különbséggel.

A WHO Stratégiai Tanácsadó Szakértő Csoportja (SAGE) a hét elején tette közzé véleményét a Sinopharm-vakcinával kapcsolatban. Közlésük szerint - a klinikai vizsgálatok harmadik fázisának adatai alapján - az oltóanyag két dózisának beadása után 78,1 százalékos hatékonyság várható, és "nagy biztonsággal" kijelenthető, hogy a vakcina védelmet nyújt a 18-59 közötti korosztálynak. Ugyanakkor a SAGE azt is kiemelte, hogy "kevésbé lehet bízni" abban, hogy a Sinopharm-vakcina hatásos a 60 év feletti korosztály számára, és nagyon kevés információ áll rendelkezésre az esetleges súlyos mellékhatások előfordulásáról ebben a korosztályban.

Korábban a Sinopharm vállalat 79,3 százalékos hatékonyságot ígért.

A kínai gyártó nem tette közzé a klinikai vizsgálatok utolsó fázisának eredményeit, ezért a WHO ezeknek a - nagyrészt az Egyesült Arab Emírségekből származó - adatoknak a részletes pótlását kérte.

A WHO közölte: jövő hétre várható a döntés az ugyancsak kínai Sinovac-vakcina vészhelyzeti engedélyezéséről.

(MTI)